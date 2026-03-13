Serie B, Modena travolgente: Spezia battuto 3-0 al Braglia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
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Vittoria netta per il Modena che supera 3-0 lo Spezia nell’anticipo di Serie B, grazie a una grande serata di Manuel De Luca.

Dopo un avvio equilibrato, con lo Spezia pericoloso al 20’ con il colpo di testa di Giuseppe Aurelio che sfiora la traversa, il Modena passa al 29’: sugli sviluppi di un corner, assist rasoterra di Tyronne Wiafe e zampata vincente di De Luca per l’1-0.


Nella ripresa i padroni di casa chiudono rapidamente la partita. Al 55’ arriva il raddoppio ancora con De Luca, che svetta di testa su un cross perfetto di Simone Santoro e firma la sua doppietta. Quattro minuti più tardi il Modena cala il tris: contropiede rapido con De Luca che serve al centro Ettore Gliozzi, bravo a battere il portiere per il 3-0.

Lo Spezia prova a reagire con qualche conclusione dalla distanza, tra cui il tentativo di Filippo Bandinelli, ma non riesce mai a impensierire seriamente la difesa emiliana.

Nel finale spazio anche ai cambi e all’esordio in Serie B del giovane Abdirahman Shagaxle, mentre il Modena gestisce senza rischi fino al triplice fischio. Una vittoria convincente per gli emiliani, trascinati da un De Luca protagonista con due gol e un assist.

La classifica aggiornata

Monza — 60

Frosinone — 58

Palermo — 57

Catanzaro — 49

Modena — 47

Juve Stabia — 40

Cesena — 39

Südtirol — 37

Padova — 34

Avellino — 33

Carrarese — 32

Empoli — 31

Entella — 31

Sampdoria — 30

Mantova — 30

Reggiana — 29

Spezia — 29

Bari — 28

Pescara — 25

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