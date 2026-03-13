Serie C, girone A: finisce 0-0 tra Alcione Milano e Brescia. La classifica aggiornata

Termina senza reti la sfida della 32^ giornata del Girone A di Serie C tra Alcione Milano e Brescia. La partita si conclude 0-0, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato nonostante alcune occasioni da entrambe le parti.

Il punto conquistato permette ad Alcione Milano e Brescia di muovere la classifica, ma entrambe dovranno ancora lottare nelle ultime giornate per consolidare le rispettive posizioni nel girone. Una partita equilibrata, caratterizzata da un buon ritmo e dalla solidità difensiva di entrambe le squadre, che non hanno concesso grandi spazi agli attaccanti. La sfida si chiude quindi con un pareggio a reti inviolate, lasciando tutto ancora aperto in ottica playoff e posizioni di vertice.





L.R. Vicenza — 75

Brescia — 58

Trento — 54

Lecco — 53

Renate — 52

Alcione Milano — 50

Cittadella — 50

Inter U23 — 42

Lumezzane — 41

AlbinoLeffe — 40

Novara — 40

Giana Erminio — 39

Pro Vercelli — 38

Dolomiti Bellunesi — 35

Ospitaletto — 34

Arzignano — 34

Pergolettese — 33

Virtus Verona — 21

Pro Patria — 19

Triestina — 5