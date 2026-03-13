Serie C, girone A: finisce 0-0 tra Alcione Milano e Brescia. La classifica aggiornata
Termina senza reti la sfida della 32^ giornata del Girone A di Serie C tra Alcione Milano e Brescia. La partita si conclude 0-0, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato nonostante alcune occasioni da entrambe le parti.
Il punto conquistato permette ad Alcione Milano e Brescia di muovere la classifica, ma entrambe dovranno ancora lottare nelle ultime giornate per consolidare le rispettive posizioni nel girone. Una partita equilibrata, caratterizzata da un buon ritmo e dalla solidità difensiva di entrambe le squadre, che non hanno concesso grandi spazi agli attaccanti. La sfida si chiude quindi con un pareggio a reti inviolate, lasciando tutto ancora aperto in ottica playoff e posizioni di vertice.
L.R. Vicenza — 75
Brescia — 58
Trento — 54
Lecco — 53
Renate — 52
Alcione Milano — 50
Cittadella — 50
Inter U23 — 42
Lumezzane — 41
AlbinoLeffe — 40
Novara — 40
Giana Erminio — 39
Pro Vercelli — 38
Dolomiti Bellunesi — 35
Ospitaletto — 34
Arzignano — 34
Pergolettese — 33
Virtus Verona — 21
Pro Patria — 19
Triestina — 5