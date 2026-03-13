Serie A: Torino show: Parma travolto 4-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
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Il Torino ha dominato il Parma nell’ultimo incontro di Serie A, chiudendo la gara sul 4-1. La squadra granata è partita subito forte, sbloccando il risultato già al 3’ con Giovanni Simeone, che ha ribadito in rete un pallone rimbalzato dai suoi piedi in area.

Il Parma ha reagito al 20’ con Mateo Pellegrino, bravo a trasformare di testa un cross di Gabriel Strefezza, riportando il risultato sull’1-1. Tuttavia, gli emiliani hanno subito ceduto terreno ai padroni di casa: al 55’ è arrivata l’autorete di Enrico Delprato, che ha portato il Torino in vantaggio per 2-1.


Nel finale, i granata hanno chiuso i conti con un 3-1 grazie a un contropiede finalizzato da Gliozzi su assist di De Luca, mentre al 90+1’ Duvan Zapata ha firmato il definitivo 4-1 con un gran tiro dal limite, assist di Sandro Kulenovic.

Il Torino ha così confermato la sua superiorità, mostrando intensità, precisione nei passaggi e una gestione del gioco praticamente perfetta, mentre il Parma ha pagato errori difensivi e qualche intervento troppo irruento, che hanno compromesso il recupero della partita.

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