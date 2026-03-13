Serie B, classifica monte ingaggi: Palermo al secondo posto
Il Palermo si conferma tra le squadre con il budget più alto della Serie B. Secondo i dati pubblicati da Calcio&Finanza e rilanciati sui social da Transfermarkt, il club rosanero occupa il secondo posto nella classifica del monte ingaggi del campionato.
Il Palermo registra un monte stipendi di circa 30,4 milioni di euro, alle spalle soltanto del Monza che guida la graduatoria con 33,5 milioni. Completa il podio il Venezia con 30,3 milioni.
Dietro le prime tre si trovano Sampdoria, Spezia ed Empoli, tutte sopra i 20 milioni, mentre nella parte bassa della classifica figurano club con budget decisamente inferiori.
I numeri evidenziano il peso economico del Palermo all’interno del campionato cadetto: i rosanero sono infatti tra le società che investono di più sugli stipendi della rosa, un dato che conferma le ambizioni del club nella corsa ai vertici della stagione.
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