Serie B, le società più multate: Palermo al quarto posto

Nel corso della stagione di Serie B, diverse squadre hanno dovuto affrontare ammende significative a causa di comportamenti inappropriati da parte dei tifosi e altre violazioni. La squadra che ha subito le multe più elevate è il Cosenza, con ammende totali per 30.500 euro. Seguono Juve Stabia con 29.500 euro e Salernitana con 27.000 euro. Altri club come Palermo, Spezia e Reggiana hanno anche subito sanzioni pecuniarie, ma in misura minore. Questa situazione evidenzia un lato meno positivo del calcio, con sanzioni che riflettono la necessità di mantenere la disciplina e il rispetto delle normative durante le manifestazioni sportive.

CLASSIFICA AMMENDE SERIE B

Cosenza 30.500 euro

Juve Stabia 29.500 euro

Salernitana 27.000 euro

Palermo 17.500 euro*

Spezia 15.500 euro

Reggiana 13.500 euro

Brescia 13.000 euro

Carrarese 13.000 euro

Bari 11.500 euro

Catanzaro 10.000 euro

Modena 7.000 euro

Cesena 4.000 euro

Pisa 3.500 euro

Mantova 3.000 euro

Sassuolo 2.500 euro

Frosinone 2.000 euro

Cittadella 1.500 euro

Sampdoria 1.000 euro

*Annullata multa di 3mila euro al Palermo