Serie B: la sblocca Coda, Samp avanti di misura all’intervallo sul Brescia

In questi istanti si sta disputando Brescia Sampdoria. All’intervallo sono avanti gli ospiti che approcciano bene la gara fin dai primi istanti. Il Brescia mostra le proprie difficoltà e non riesce quasi mai a rendersi concretamente pericoloso. E’ Massimo Coda a mettere dentro la sfera che permette agli uomini di Semplici di tornare negli spogliatoi in vantaggio di una rete. Il Brescia dovrà così risistemarsi per cercare di reagire il prima possibile allo svantaggio.

