La Juventus Next Gen affonda il Catania al “Massimino”. Scoppia la contestazione, interviene la Digos

Adesso è crisi per il Catania. Al “Massimino” passa la Juventus Next Gen, che grazie alle reti di Afena Gyan al 42′ e di Semedo all’87’ tagliano le gambe agli etnei, inutile pa rete di Lunette nel recupero. I rossoblù sono molli e poco in partita e si avviano verso un momento decisamente delicato. Intanto, fuori dal “Massimino” è scoppiata la contestazione. Fumogeni bombe carta, con la Digos che ha mediato e contenuto i tifosi circa 150 tifosi della Nord e della Sud, come riportato da lasicilia.it. I tifosi hanno poi, inoltre, fischiato a squadra, allenatore e società. Di seguito una clip:

