Serie B: il 23 maggio l’Assemblea di Lega. Gli ordini del giorno

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha pubblicato un comunicato con il quale annuncia la convocazione dell’Assemblea, fissata per giorno 23 maggio:

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie è convocata l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B per il giorno 23 maggio 2025 alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Venerdì 23 maggio 2025 alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini, 4, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Verifica poteri;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Play Off e Play Out 2024/2025: modalità organizzative, standard produttivi, cerimoniale;

4) Tematiche federali: follow up tavoli di lavoro e modifiche regolamentari;

5) Diritti audiovisivi e commerciali: aggiornamento;

6) Ricognizione economico-finanziaria-legale: aggiornamento;

7) LCS: convenzione per la fornitura di servizi;

8) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B”.