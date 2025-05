Venezia, Volpi: «Pohjanpalo-Palermo? Ad oggi nessuno si è pianto addosso»

L’ex centrocampista Sergio Volpi ha vestito indossato la maglia del Venezia dal 1998 al 2000, mentre oggi è l’allenatore del Castiglione, squadra del Girone C di Eccellenza lombarda. Il tecnico ha rilasciato un’intervista ad Europacalcio.it per parlare della società veneta:

«Il Venezia ah avuto tante difficoltà, ma la squadra ha sempre lottato. Ora è in corsa per la salvezza, il destino è tutto nelle sue mani. Sfide a Cagliari e Juventus? Sono tutte gare da giocare a viso aperto, ma il Venezia non si è mai arreso e ha tenuto duro, deve fare quello che ha sempre fatto. La squadra merita la salvezza. Pohjanpalo al Palermo? Senza dubbio è stata una cessione pesante perché Pohjanpalo era un giocatore importante, ma è giusto sottolineare che nessuno si è poi pianto addosso e i risultati si sono visti. Solo a fine stagione potremo dire se questa operazione sia stata giusta o sbagliata».

Infine, sull’impronta di Eusebio Di Francesco: «Quando giocammo insieme durante quell’annata (stagione 2001/2002, ndr), ricordo che era uno che dava tutto a partire dagli allenamenti, lavorava tantissimo. Era un ragazzo intelligente e importante per tutto il gruppo. Anche nelle vesti di allenatore mi piace molto perché sa sempre dare alle sue squadre una chiara identità di gioco e porta avanti le sue idee, atteggiamento che ora lo sta premiando».