Serie B: fuga Pisa, battuto anche il Brescia. Vincono Sassuolo e Samp, Salernitana fermata da Bardi. Risultati e classifica aggiornata

Si sono conclusi con i seguenti risultati i match di oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, valevoli per la sesta giornata di Serie B:

PALERMO-CESENA 0-0/ Al Barbera i bianconeri vanno inizialmente in vantaggio con Shpendi, partito però in posizione regolare. Subito dopo anche i padroni di casa accarezzano il vantaggio per via del gol di Henry, su assist di Di Mariano, che però viene annullato dal Var per via della posizione irregolare iniziale del numero 7. Successivamente i ritmi si alzano e gli uomini di Dionisi sfiorano l’1 a 0 prima con il tiro da fuori dell’ex Verona e poi con la conclusione al volo di Gomes che sfiora il palo. Nella ripresa i bianconeri fanno i conti con la giornata sfortunata di Shpendi, al quale viene annullata per fuorigioco prima una sua rete e poi un’altra a Kargbo per offside passivo. Nel finale i rosanero sfiorano il vantaggio con Vasic e non riescono, dunque, ad ottenere la seconda vittoria consecutiva.

PISA-BRESCIA 2-1 (Piccinini, Moncini) / I nerazzurri impiegano tre minuti per sbloccare la partita. Cross dalla sinistra dell’ex Palermo Moreo, palla verso il secondo palo dove Piccinini, dimenticato dalla difesa avversario, va a segno con un colpo di testa. Nella ripresa il Brescia reagisce immediatamente e trova il pareggio con Moncini sulla punizione battuta da Verreth. Al 78′ gli uomini di Inzaghi tornano in vantaggio grazie alla rete di Tramoni, che permette al Pisa di mantenere la vetta.

COSENZA-SASSUOLO 0-1 (Laurienté) / Gara subito vivace nella non sono mancate le occasioni. L’occasione più importante del primo tempo avviene con il tiro di Iannoni a cui segue il miracolo di Micai. Al 53′ ci pensa Laurienté a sbloccare la partita, che sfrutta nel migliore dei modi la giocata di Pierini. Tre punti importanti per gli uomini di Grosso.

SAMPDORIA-SUDTIROL 1-0 (Venuti) / I blucerchiati sbloccano un match divertente col sinistro prezioso di Venuti, bravo a sfruttare la spizzata di testa di Bellemo. Dopo due ottime palle gol per gli ospiti, la Samp colpisce anche una traversa con lo stesso Venuti. Ai padroni di casa basta la rete del suo difensore per ottenere la sua prima vittoria stagionale.

REGGIANA-SALERNITANA 0-0 / Gara vivace e divertente anche al Mapei Stadium. I campani creano tanto e sfiorano soprattutto il vantaggio con Wlodarczyk, il quale si fa ipnotizzare da un super Bardi, protagonista nei minuti finali della partita con due miracoli su Torregrossa. L’occasione più importante dei padroni di casa è nei piedi di Portanova che colpisce la traversa nei primi 45 minuti di gioco.

CLASSIFICA

Pisa 14

Sassuolo 11

Cremonese 10

Spezia 9*

Brescia 9

Sudtirol 9

Juve Stabia 8*

Cittadella 8*

Cesena 8

Reggiana 8

Palermo 8

Mantova 7*

Salernitana 7

Catanzaro 6

Modena 5*

Bari 5*

Sampdoria 5

Cosenza 4**

Carrarese 3*

Frosinone 3*

*Una partita in meno

** Quattro punti di penalizzazione