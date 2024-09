Serie A: Gollini croce e delizia del Genoa, il Venezia vince 2 a 0 e ottiene i primi tre punti stagionali. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match della quinta giornata di Serie A tra Venezia e Genoa. Al Penzo i padroni di casa fanno capire di avere voglia di rivalsa dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime quattro giornate. All’11’ Gollini nega a Ellertsson un gol già fatto, mentre a ridosso del duplice fischio Busio, di testa, va ad un passo dall’1 a 0. Nella ripresa Gilardino è costretto a rinunciare a Malinovskyi per via di un brutto infortunio rimediato alla caviglia. Subito dopo il Venezia ha l’opportunità di andare in vantaggio su calcio di rigore ma Gollini chiude la porta a Pohjanpalo. Al 63′, però, il portiere rossoblù commette un errore in uscita sul cross di Busio e permette ai veneti di sbloccare il match. All’85’ il bomber dell’ultimo campionato di Serie B, su assist di Yeboah, si riscatta dopo l’errore dal dischetto e chiude i conti, permettendo a Di Francesco di festeggiare la sua prima vittoria stagionale.

CLASSIFICA

Torino 11

Udinese 10

Napoli 9

Empoli 9*

Inter 8

Juventus 8

Lazio 7

Udinese 7

Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5*

Parma 4

Lecce 4

Venezia 4*

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

*Una partita in più