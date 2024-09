Venezia-Genoa: bruttissimo infortunio alla caviglia per Malinovskyi

Oggi pomeriggio alle 15 il Genoa ha perso per 2 a 0 in casa del Venezia, in occasione della quinta giornata di Serie A. Oltre al risultato negativo rimediato, arrivano altre notizie brutte per Gilardino, il quale sicuramente farà a meno di Ruslan Malinovskyi per diverso tempo. Infatti l’ucraino è stato vittima di un terribile infortunio alla caviglia nei primi minuti del secondo tempo, nel tentativo di salvare la sua porta dall’offensiva dei lagunari.

