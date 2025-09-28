Serie B: Empoli-Carrarese, botta e risposta fino all’ultimo. Al Castellani finisce 2-2. La classifica aggiornata

Un posticipo ricco di emozioni quello andato in scena al Castellani tra Empoli e Carrarese, valido per la sesta giornata di Serie B. Il match è terminato 2-2, con continui ribaltamenti e colpi di scena fino al fischio finale.

La gara si apre con il vantaggio ospite al 16’, firmato da Zanon, bravo a coordinarsi al volo su corner battuto da Zuelli. L’Empoli reagisce e trova il pareggio al 43’ con Shpendi, lesto a ribadire in rete il palo colpito da Elia.

Nella ripresa la sfida resta vibrante: al 79’ è Ceesay a firmare un gol spettacolare dalla distanza che porta avanti i toscani. La Carrarese però non si arrende e all’88’ trova il definitivo 2-2 con Finotto, servito alla perfezione da Abiuso e glaciale davanti a Fulignati.

Un punto a testa, con l’Empoli che sale a quota 5 in classifica e la Carrarese che conferma la sua solidità anche lontano da casa.

La classifica aggiornata

Modena – 13 punti

Frosinone – 11 punti

Palermo – 11 punti

Cesena – 11 punti

Avellino – 10 punti

Südtirol – 8 punti

Venezia – 8 punti

Juve Stabia – 7 punti

Monza – 7 punti

Padova – 7 punti

Carrarese – 7 punti

Catanzaro – 5 punti

Reggiana – 5 punti

Entella – 5 punti

Pescara – 4 punti

Empoli – 4 punti

Mantova – 3 punti

Bari – 2 punti

Spezia – 2 punti

Sampdoria – 1 punto