Serie B: Empoli-Carrarese, botta e risposta fino all’ultimo. Al Castellani finisce 2-2. La classifica aggiornata
Un posticipo ricco di emozioni quello andato in scena al Castellani tra Empoli e Carrarese, valido per la sesta giornata di Serie B. Il match è terminato 2-2, con continui ribaltamenti e colpi di scena fino al fischio finale.
La gara si apre con il vantaggio ospite al 16’, firmato da Zanon, bravo a coordinarsi al volo su corner battuto da Zuelli. L’Empoli reagisce e trova il pareggio al 43’ con Shpendi, lesto a ribadire in rete il palo colpito da Elia.
Nella ripresa la sfida resta vibrante: al 79’ è Ceesay a firmare un gol spettacolare dalla distanza che porta avanti i toscani. La Carrarese però non si arrende e all’88’ trova il definitivo 2-2 con Finotto, servito alla perfezione da Abiuso e glaciale davanti a Fulignati.
Un punto a testa, con l’Empoli che sale a quota 5 in classifica e la Carrarese che conferma la sua solidità anche lontano da casa.
La classifica aggiornata
Modena – 13 punti
Frosinone – 11 punti
Palermo – 11 punti
Cesena – 11 punti
Avellino – 10 punti
Südtirol – 8 punti
Venezia – 8 punti
Juve Stabia – 7 punti
Monza – 7 punti
Padova – 7 punti
Carrarese – 7 punti
Catanzaro – 5 punti
Reggiana – 5 punti
Entella – 5 punti
Pescara – 4 punti
Empoli – 4 punti
Mantova – 3 punti
Bari – 2 punti
Spezia – 2 punti
Sampdoria – 1 punto