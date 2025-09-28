Serie C, Girone C: Macchi regala il vantaggio alla Cavese contro il Monopoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Si è chiuso il primo tempo nel Girone C di Serie C e la sfida tra Monopoli e Cavese vede gli ospiti in vantaggio.

A decidere i primi 45 minuti è stato Macchi, che al 40’ ha firmato lo 0-1 con un gol pesante. Una rete che ha indirizzato la gara e che consente ai campani di rientrare negli spogliatoi avanti nel punteggio.

Il Monopoli, sostenuto dal pubblico di casa, ha provato a costruire qualche occasione, ma senza la necessaria precisione sotto porta. Nella ripresa servirà una reazione concreta per evitare che la Cavese porti via tre punti preziosi in trasferta.

