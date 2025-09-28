Serie C, Girone A: equilibrio a Lecco, Inter U23 avanti a Lumezzane. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi 45 minuti nel Girone A di Serie C e le due sfide in programma offrono scenari diversi.

A Lecco, contro la Giana Erminio, la partita è rimasta bloccata sullo 0-0. Poche emozioni nel primo tempo, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi e con i portieri chiamati a un lavoro ordinario. La sensazione è che il match possa decidersi su un episodio nella ripresa.

A Lumezzane, invece, l’Inter U23 è riuscita a indirizzare subito la partita: dopo appena tre minuti è stato Spinacce a trovare il gol del vantaggio, regalando ai nerazzurri un primo tempo da gestire con fiducia. La squadra di casa ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare la via del pareggio prima dell’intervallo.