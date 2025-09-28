Serie A, Milan avanti 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Un primo tempo intenso e ricco di emozioni a San Siro, dove il Milan chiude i primi 45 minuti avanti 2-0 contro il Napoli nel posticipo di Serie A.

I rossoneri partono forte e al 3’ trovano subito il vantaggio: Saelemaekers sfrutta al meglio l’assist di Pulisic e batte Meret da distanza ravvicinata. La squadra di Pioli continua a spingere, trovando il raddoppio al 31’ con lo stesso Pulisic, bravo a infilare con un rasoterra preciso dopo un’azione manovrata.

Il Napoli prova a reagire con le giocate di De Bruyne e Di Lorenzo, ma un attento Maignan sventa ogni pericolo. Al 37’ l’arbitro Chiffi, dopo un check al VAR, decide di non assegnare un rigore richiesto dagli azzurri per un contatto su McTominay.

Prima dell’intervallo è ancora il Milan a sfiorare il tris con Modric, ma Meret tiene in vita gli ospiti. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 per i rossoneri, con un Napoli che dovrà alzare i ritmi nella ripresa per riaprire il match.

Ultimissime

Serie A, Milan avanti 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie B: Empoli-Carrarese, botta e risposta fino all’ultimo. Al Castellani finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone C: Macchi regala il vantaggio alla Cavese contro il Monopoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone A: equilibrio a Lecco, Inter U23 avanti a Lumezzane. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Modena-Pescara, Sottil: «Vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025