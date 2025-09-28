Serie A, Milan avanti 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo
Un primo tempo intenso e ricco di emozioni a San Siro, dove il Milan chiude i primi 45 minuti avanti 2-0 contro il Napoli nel posticipo di Serie A.
I rossoneri partono forte e al 3’ trovano subito il vantaggio: Saelemaekers sfrutta al meglio l’assist di Pulisic e batte Meret da distanza ravvicinata. La squadra di Pioli continua a spingere, trovando il raddoppio al 31’ con lo stesso Pulisic, bravo a infilare con un rasoterra preciso dopo un’azione manovrata.
Il Napoli prova a reagire con le giocate di De Bruyne e Di Lorenzo, ma un attento Maignan sventa ogni pericolo. Al 37’ l’arbitro Chiffi, dopo un check al VAR, decide di non assegnare un rigore richiesto dagli azzurri per un contatto su McTominay.
Prima dell’intervallo è ancora il Milan a sfiorare il tris con Modric, ma Meret tiene in vita gli ospiti. Il primo tempo si chiude così sul 2-0 per i rossoneri, con un Napoli che dovrà alzare i ritmi nella ripresa per riaprire il match.