Serie B, derby senza reti al Partenio: Avellino e Juve Stabia finisce 0-0. La classifica aggiornata

Finisce a reti inviolate il derby campano di Serie B tra Avellino e Juve Stabia, iniziato alle 19.30 e concluso sullo 0-0 al termine di una sfida intensa ma povera di concretezza sotto porta.

La gara si era aperta con una brutta notizia per i padroni di casa: durante la rifinitura l’Avellino ha perso Pandolfi per una lesione al retto femorale sinistro. In campo Cancellotti ha vinto il ballottaggio con Fontanarosa, mentre Besaggio ha sostituito lo squalificato Sounas. Diverse assenze anche tra gli ospiti, con Diakite preferito a Kassama e Burnete riferimento offensivo.





Partenza aggressiva della Juve Stabia, subito pericolosa al 5’ con il colpo di testa di Dalle Mura su punizione, respinto da una grande parata di Daffara. Poco dopo Burnete ci prova direttamente su calcio piazzato, ma il destro termina alto. Con il passare dei minuti cresce l’Avellino: Insigne e Biasci impegnano Boer, mentre nel finale di primo tempo i biancoverdi aumentano la pressione senza però trovare il guizzo decisivo.

La ripresa si apre senza cambi e con ritmi più spezzettati. Il match si fa nervoso, con diversi cartellini – ammoniti Simic, Besaggio e Palmiero per l’Avellino, Correia per la Juve Stabia – e molte interruzioni. I padroni di casa provano a cambiare volto inserendo Russo e Patierno, ma le occasioni latitano. Dall’altra parte Okoro, subentrato a Gabrielloni, crea qualche apprensione con una buona progressione, ma la difesa irpina chiude.

Nel finale le squadre sembrano più attente a non scoprirsi che a rischiare il tutto per tutto. Ne viene fuori uno 0-0 che fotografa l’equilibrio visto in campo: meglio la Juve Stabia in avvio, più insistente l’Avellino nella parte centrale del match, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la giocata decisiva. Un punto a testa che muove la classifica, in attesa dei prossimi impegni.

La classifica aggiornata



Venezia – 57

Monza – 57

Frosinone – 53

Palermo – 51

Catanzaro – 44

Modena – 43

Juve Stabia – 39

Cesena – 38

Südtirol – 34

Padova – 33

Empoli – 31

Carrarese – 30

Avellino – 30

Reggiana – 29

Sampdoria – 29

Mantova – 26

Spezia – 25

Entella – 25

Bari – 25

Pescara – 18