Empoli-Cesena 1-1, Zaro: «Il gol subito mi fa girare parecchio le scatole»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file4 (86)

Al termine della sfida contro l’Empoli, il difensore del Cesena FC, Giovanni Zaro, ha analizzato con sincerità la prestazione della squadra in conferenza stampa.

«Il gol subito mi fa girare parecchio le scatole, all’Empoli abbiamo concesso poco. Serve un po’ più di attenzione, ma dal punto di vista della prestazione non si può rimproverare nulla alla squadra», ha esordito il centrale bianconero, sottolineando come l’episodio decisivo abbia lasciato amarezza.


Zaro ha poi evidenziato l’atteggiamento del gruppo, soprattutto nel finale: «Nel finale di partita è normale subentri un po’ di paura, siamo umani anche noi. Ma è un punto importante, che ci prendiamo, perché ci consente di andare avanti nel nostro percorso».

Guardando al recente andamento, il difensore ha ammesso i rimpianti: «Tante partite le abbiamo perse immeritatamente, quelle sono occasioni che fanno ancora male. Tornando alla gara, nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, loro hanno trovato il gol su un mezzo episodio. Sono contento del livello di concentrazione che abbiamo messo in campo».

Infine, un passaggio dedicato all’ambiente e ai tifosi: «Cesena è una piazza calda, in altri posti ci avrebbero già fischiato prima, capiamo il loro disappunto, ultimamente stiamo raccogliendo poco anche per delle colpe nostre». E una dedica speciale: «Bello anche il gesto nei confronti di Bertaccini, in questo momento sta combattendo una battaglia importante. Dedichiamo questa partita a lui».

