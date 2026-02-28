Reggiana, Rubinacci dopo la vittoria sullo Spezia: «Siamo stati fortunati»

Dopo il successo contro lo Spezia, il tecnico della Reggiana, Lorenzo Rubinacci, ha analizzato la prestazione dei suoi con lucidità e realismo, soffermandosi sull’importanza dei tre punti conquistati.

«La classifica non la guardo e non la voglio guardare. So che dobbiamo fare punti, quelli di oggi sono importanti e pesanti. Il percorso è lungo», ha dichiarato l’allenatore granata, preferendo concentrarsi sulla crescita della squadra piuttosto che sui numeri.





Rubinacci ha poi raccontato le difficoltà della vigilia: «C’è stato un pre-partita complicato, Rozzio non si è sentito di giocare, sapevamo che l’avversario sarebbe partito forte e con entusiasmo». Un avvio non semplice, contro uno Spezia Calcio determinato a imporre il proprio ritmo.

Il tecnico ha ammesso anche un pizzico di fortuna: «Siamo stati anche fortunati e bisogna essere onesti: ma poi siamo entrati dentro la partita. Abbiamo cominciato a farla come l’avevamo pensata, tante partite dentro la partita». Una gara giocata sui dettagli, come sottolineato dallo stesso allenatore: «Si gioca sui dettagli, potevano darci tanti problemi».

Determinante, secondo Rubinacci, è stata la capacità di adattamento del gruppo: «Siamo stati bravi perché abbiamo lottato, ci siamo adattati e la duttilità è stata la nostra arma. Abbiamo gestito cambi e ruoli come una famiglia, tanti si sono adattati e non è facile».