Serie B, convocata l’Assemblea ordinaria: in agenda playoff, diritti tv e Primavera 2

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha convocato l’Assemblea Ordinaria per martedì 17 febbraio 2026. La riunione si terrà presso la sede della LNPB a Milano, in via Ippolito Rosellini 4, alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 in seconda convocazione.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B e affronterà diversi punti centrali per il presente e il futuro del campionato cadetto.

Tra i temi principali all’ordine del giorno figurano la verifica dei poteri e le comunicazioni del Presidente, oltre a un approfondimento sulle tematiche di sistema e sull’attività delle Commissioni di lavoro LNPB, con relativi aggiornamenti e proposte operative.

Particolare attenzione sarà dedicata ai Playoff e Playout del Campionato Serie BKT 2025/2026, con la definizione di date e modalità organizzative. Un passaggio chiave in vista della fase decisiva della stagione.

In agenda anche questioni di rilievo istituzionale, come le determinazioni sull’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e sull’articolo 9 comma 5 dello Statuto FIGC, oltre agli aggiornamenti sui diritti audiovisivi e commerciali.

Spazio inoltre al Codice di Autoregolamentazione (Capo III art. 1.7 e Capo IV art. 4.5) e alle determinazioni relative al Campionato Primavera 2, altro tema strategico per lo sviluppo del movimento.