Palermo, ripresa a Torretta: test atletici e amichevole in famiglia verso il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (105) campi allenamento

È ripresa oggi al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi in vista della prossima sfida casalinga contro il Südtirol, in programma sabato al “Renzo Barbera”.

La giornata si è aperta con una sessione mattutina dedicata ai test atletici, utili a monitorare la condizione fisica del gruppo in questa fase decisiva della stagione.

Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno sostenuto un test in famiglia contro la formazione Primavera, occasione per mettere minuti nelle gambe e provare soluzioni tattiche in vista del prossimo impegno di campionato.

La settimana di lavoro proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al match contro la formazione altoatesina nelle migliori condizioni possibili.

