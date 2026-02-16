Spezia, ipotesi ritorno D’Angelo: Avellino in pressing, ma il tecnico aspetta

A La Spezia prende quota una suggestione che avrebbe del clamoroso: il possibile ritorno in panchina di Luca D’Angelo. L’allenatore, contattato nelle scorse ore dall’Avellino dopo l’esonero di Biancolino, resta legato alla piazza ligure e non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, D’Angelo sarebbe tra i profili valutati dal club irpino per ripartire immediatamente. Tuttavia, l’allenatore starebbe prendendo tempo, consapevole del rapporto costruito con l’ambiente spezzino e della possibilità che si riapra uno scenario al “Picco”.

Va precisato che lo Spezia non ha ancora assunto una decisione definitiva sul futuro di Roberto Donadoni. Dopo la sconfitta interna per 0-2 contro il Frosinone, nella giornata di ieri si è registrata una contestazione da parte della tifoseria, elemento che potrebbe indurre la proprietà a riflettere sulle prossime mosse.

Dal punto di vista regolamentare, D’Angelo può liberarsi unilateralmente dal vincolo con lo Spezia. L’esonero, avvenuto lo scorso 4 novembre (prima del 20 dicembre), consente infatti al tecnico di sedere su un’altra panchina senza necessità di una risoluzione consensuale con il club.

Nonostante ciò, come evidenziato da Gianluca Di Marzio, D’Angelo preferirebbe attendere prima di intraprendere una nuova avventura. Qualora arrivasse una chiamata dallo Spezia, il tecnico sarebbe disposto a tornare, forte di un legame ancora saldo con tifosi e società.

Il bivio è aperto: Avellino resta alla finestra, ma il cuore di D’Angelo, almeno per ora, sembra battere ancora per La Spezia.