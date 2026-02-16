Spezia, ipotesi ritorno D’Angelo: Avellino in pressing, ma il tecnico aspetta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

A La Spezia prende quota una suggestione che avrebbe del clamoroso: il possibile ritorno in panchina di Luca D’Angelo. L’allenatore, contattato nelle scorse ore dall’Avellino dopo l’esonero di Biancolino, resta legato alla piazza ligure e non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, D’Angelo sarebbe tra i profili valutati dal club irpino per ripartire immediatamente. Tuttavia, l’allenatore starebbe prendendo tempo, consapevole del rapporto costruito con l’ambiente spezzino e della possibilità che si riapra uno scenario al “Picco”.

Va precisato che lo Spezia non ha ancora assunto una decisione definitiva sul futuro di Roberto Donadoni. Dopo la sconfitta interna per 0-2 contro il Frosinone, nella giornata di ieri si è registrata una contestazione da parte della tifoseria, elemento che potrebbe indurre la proprietà a riflettere sulle prossime mosse.

Dal punto di vista regolamentare, D’Angelo può liberarsi unilateralmente dal vincolo con lo Spezia. L’esonero, avvenuto lo scorso 4 novembre (prima del 20 dicembre), consente infatti al tecnico di sedere su un’altra panchina senza necessità di una risoluzione consensuale con il club.

Nonostante ciò, come evidenziato da Gianluca Di Marzio, D’Angelo preferirebbe attendere prima di intraprendere una nuova avventura. Qualora arrivasse una chiamata dallo Spezia, il tecnico sarebbe disposto a tornare, forte di un legame ancora saldo con tifosi e società.

Il bivio è aperto: Avellino resta alla finestra, ma il cuore di D’Angelo, almeno per ora, sembra battere ancora per La Spezia.

Altre notizie

ds-pasciuti-carrarese-copertina

Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
biancolino

Avellino, UFFICIALE: arriva l’esonero per Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Calori-Brescia

Calori: «Palermo, Monza e Venezia superiori a tutte. Palumbo da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (91)

Il Secolo: “Entella, a Palermo sconfitta per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo catanzaro 1-2 (72) di francesco pigliacelli

Tuttosport: “Catanzaro in ansia. Guaio Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Avellino, Biancolino verso l’esonero: Caserta in pole per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
gorgone-jpg

Pescara, Gorgone dopo la vittoria sull’Avellino: «Siamo ultimi ma moriremo in piedi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file10 (1)

Serie B, Empoli-Reggiana 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file7 (3)

Reggiana, Rubinacci dopo il pari con l’Empoli: «Pareggio che dà continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

d'angelo spezia

Spezia, ipotesi ritorno D’Angelo: Avellino in pressing, ma il tecnico aspetta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 160833

Pedullà: «La Penna? Non ci siamo dimenticati di Frosinone-Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 141450

Palermo, Štulac riparte dall’Istra 1961: nuovo club per il centrocampista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
ds-pasciuti-carrarese-copertina

Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026