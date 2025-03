Serie B, classifica valore di mercato: Palermo al secondo posto

Il valore economico delle squadre di Serie B non sempre riflette la loro posizione in classifica. L’analisi dei dati di Transfermarkt mostra alcune sorprese significative, con club che stanno sovraperformando rispetto alla loro valutazione di mercato e altri che, nonostante un valore elevato, non stanno ottenendo i risultati sperati.

Palermo: seconda rosa più preziosa, ma solo ottavo in classifica

Il Palermo, con un valore complessivo di 53,60 milioni di euro, è la seconda squadra più costosa del campionato, dietro solo al Sassuolo (83,10 milioni di euro). Tuttavia, in classifica i rosanero occupano attualmente l’ottava posizione, con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Una differenza di -6 posizioni, che evidenzia le difficoltà della squadra nel trasformare il valore della rosa in risultati concreti sul campo.

Delusioni: Salernitana e Frosinone in crisi

Se il Palermo non sta brillando, la Salernitana sta vivendo un vero tracollo: con una rosa dal valore di 29,75 milioni di euro, dovrebbe essere tra le prime dieci, ma in classifica è addirittura 19ª, registrando una differenza di -12 posizioni, la peggiore dell’intero campionato. Anche il Frosinone, con 25,85 milioni di euro, è molto più in basso del previsto, trovandosi 18° in classifica (-10 posizioni).

Sorprese: Catanzaro e Juve Stabia fanno miracoli

Sul fronte opposto, il Catanzaro è una delle rivelazioni della stagione: con un valore di 17,43 milioni di euro, la squadra calabrese dovrebbe trovarsi intorno alla 13ª posizione, ma attualmente è quinta (+8 posizioni). Un rendimento straordinario, che dimostra come il valore di mercato non sia sempre un indicatore infallibile del successo in campo. Ancora più sorprendente è la Juve Stabia, che con appena 11,78 milioni di euro sta addirittura 12 posizioni sopra le attese.

Il Cosenza rischia, ma non è una sorpresa

Il Cosenza, con una rosa dal valore di 12,05 milioni di euro, si trova esattamente dove dovrebbe essere, nelle zone basse della classifica, in piena lotta per non retrocedere.

Il valore di mercato delle rose è un indicatore utile, ma non sempre corrisponde ai risultati sul campo. Il Palermo, con la seconda rosa più costosa, dovrà dimostrare nelle prossime giornate di meritare una posizione più alta. Intanto, squadre come Catanzaro e Juve Stabia dimostrano che l’organizzazione e il gioco di squadra possono valere più dei milioni investiti.