Serie B, 26ª giornata: Palermo-Südtirol al Barbera, lotta serrata in vetta. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Prosegue la 26ª giornata di Serie B con un turno che può incidere in maniera significativa sugli equilibri di classifica, sia in zona promozione che nella corsa salvezza. Dopo l’anticipo Frosinone-Empoli terminato 2-2, il programma entra nel vivo con diverse sfide in contemporanea.

Oggi alle 15 si giocano Mantova-Sampdoria, Padova-Bari, Palermo-Südtirol, Venezia-Pescara e Virtus Entella-Catanzaro. Alle 17.15 spazio a Cesena-Spezia, mentre alle 19.30 toccherà a Carrarese-Monza. Completano il turno Juve Stabia-Modena (domani ore 15) e Reggiana-Avellino (domani ore 17.15).

Al “Barbera” riflettori puntati su Palermo-Südtirol, con i rosanero chiamati a rispondere alla capolista Venezia e al Frosinone, entrambe a quota 53 punti.

Classifica aggiornata dopo l’anticipo

Venezia 53
Frosinone 53
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Sampdoria 29
Padova 29
Avellino 28
Reggiana 25
Virtus Entella 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18

La vetta resta affollata con Venezia e Frosinone appaiate, mentre il Monza insegue a due lunghezze. Il Palermo, quarto a 48 punti, ha l’occasione di accorciare ulteriormente. In coda, Pescara fermo a 18 punti, con Bari e Spezia che cercano punti pesanti per uscire dalla zona calda.

La 26ª giornata può quindi rappresentare uno snodo importante della stagione, con diversi incroci diretti che promettono equilibrio e tensione.

