Serie B, 26ª giornata: Palermo-Südtirol al Barbera, lotta serrata in vetta. Programma e classifica aggiornata

Prosegue la 26ª giornata di Serie B con un turno che può incidere in maniera significativa sugli equilibri di classifica, sia in zona promozione che nella corsa salvezza. Dopo l’anticipo Frosinone-Empoli terminato 2-2, il programma entra nel vivo con diverse sfide in contemporanea.

Oggi alle 15 si giocano Mantova-Sampdoria, Padova-Bari, Palermo-Südtirol, Venezia-Pescara e Virtus Entella-Catanzaro. Alle 17.15 spazio a Cesena-Spezia, mentre alle 19.30 toccherà a Carrarese-Monza. Completano il turno Juve Stabia-Modena (domani ore 15) e Reggiana-Avellino (domani ore 17.15).

Al “Barbera” riflettori puntati su Palermo-Südtirol, con i rosanero chiamati a rispondere alla capolista Venezia e al Frosinone, entrambe a quota 53 punti.

Classifica aggiornata dopo l’anticipo

Venezia 53

Frosinone 53

Monza 51

Palermo 48

Catanzaro 41

Modena 40

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Sampdoria 29

Padova 29

Avellino 28

Reggiana 25

Virtus Entella 25

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 18

La vetta resta affollata con Venezia e Frosinone appaiate, mentre il Monza insegue a due lunghezze. Il Palermo, quarto a 48 punti, ha l’occasione di accorciare ulteriormente. In coda, Pescara fermo a 18 punti, con Bari e Spezia che cercano punti pesanti per uscire dalla zona calda.

La 26ª giornata può quindi rappresentare uno snodo importante della stagione, con diversi incroci diretti che promettono equilibrio e tensione.