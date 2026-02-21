Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Inzaghi rilancia Johnsen, Castori con Pecorino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Tutto pronto al “Barbera” per Palermo-Südtirol, in programma oggi alle ore 15 con diretta su Dazn, Prime e OneFootball TV. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà il signor Crezzini di Siena a dirigere l’incontro, assistito da Trincheri e Galimberti; quarto uomo Luongo, al Var Meraviglia con Prenna Avar.

Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, Inzaghi si riserva qualche dubbio fino all’ultimo ma l’orientamento è piuttosto chiaro. In difesa verso la conferma Bereszynski insieme a Bani e Ceccaroni davanti a Joronen. Sugli esterni spazio a Pierozzi e Augello, con Segre e Ranocchia in mezzo.

La novità potrebbe riguardare la trequarti: come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Johnsen è favorito su Le Douaron per agire alle spalle di Pohjanpalo. Palumbo completerebbe il reparto offensivo, mentre Rui Modesto dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Diffidati Pierozzi e Bereszynski, nessuno squalificato o indisponibile.

Sul fronte Südtirol, Castori deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Kofler e con gli indisponibili Martini, Odogwu e Pietrangeli. Come riportato dal Corriere dello Sport, in attacco Pecorino è in vantaggio per affiancare Merkaj nel tandem offensivo.

Alle spalle delle punte dovrebbero agire Casiraghi, Crnigoj e Molina, con Davi e Tronchin in mediana. In difesa linea composta da Mancini, Veseli ed El Kaouakibi davanti ad Adamonis. Diffidati Martini e Zedadka.

Il Palermo cerca continuità e un altro squillo interno, il Südtirol vuole confermarsi squadra solida e concreta. Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del fischio d’inizio, ma le indicazioni – come ribadisce il Corriere dello Sport – sembrano ormai delineate.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Gomis, Rui Modesto, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.
Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.

Südtirol (3-5-2)
Adamonis; Mancini, Veseli, El Kaouakibi; Molina, Tronchin, Davi, Casiraghi, Crnigoj; Merkaj, Pecorino.
Allenatore: Castori.
A disposizione: Borra, Cragno, Bordon, Masiello, F. Davi, Zedadka, Sabatini, Frigerio, Brik, Tait, Verdi, Tonin.
Indisponibili: Martini, Odogwu, Pietrangeli.
Squalificato: Kofler.
Diffidati: Martini, Zedadka.

