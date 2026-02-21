Frosinone-Empoli 2-2, spettacolo allo Stirpe: Ghedjemis e Koutsoupias rispondono a Shpendi. Gli Highlights

Partita intensa, aperta e ricca di emozioni quella andata in scena allo “Stirpe”, dove Frosinone ed Empoli si dividono la posta con un 2-2 che rispecchia l’andamento della gara. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, è stato un confronto giocato a viso aperto dall’inizio alla fine, con entrambe le squadre determinate a conquistare l’intera posta in palio.

Il 2-2 finale, come sottolinea Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, premia lo spettacolo: quattro reti, occasioni da una parte e dall’altra e due portieri spesso decisivi. Per i ciociari un punto pesante, che vale l’aggancio al Venezia in testa alla classifica, in attesa dell’impegno dei lagunari contro il Pescara. Per i toscani, invece, si tratta del primo pareggio lontano dal “Castellani” dopo cinque vittorie e nove sconfitte.

La cronaca, ricostruita da Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, parte subito a ritmi altissimi. Dopo appena un minuto Ignacchiti si presenta solo davanti a Palmisani, che salva i suoi con un grande intervento. Sul ribaltamento di fronte Raimondo arriva a tu per tu con Fulignati senza riuscire a concludere. Il vantaggio ospite arriva al 18’: Ebuehi pesca Shpendi in profondità, l’attaccante resiste alla pressione di Calvani e batte Palmisani per lo 0-1.

Le emozioni non si fermano. Al primo minuto di recupero del primo tempo il Frosinone trova il pari: punizione di Calò, sponda di Monterisi, palla a Ghedjemis che di sinistro supera Fulignati, complice una deviazione di Curto sulla linea.

Nella ripresa, come evidenzia ancora Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, l’Empoli torna avanti al 9’: Elia scappa sulla sinistra e serve Shpendi, che deve solo spingere in rete per l’1-2 personale. Il Frosinone reagisce con carattere: al 15’ Ghedjemis sfiora il pari con una conclusione potente dal limite, ma Fulignati si supera.

Il 2-2 è però nell’aria e arriva poco dopo: sugli sviluppi di un’azione confusa nata dai tentativi di Raimondo e Calò, il pallone termina sui piedi di Koutsoupias che da pochi passi firma il definitivo pareggio.

Un punto a testa e classifica che si muove per entrambe, al termine di una sfida che, come ribadito da Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, ha confermato qualità, coraggio e ambizioni di due squadre protagoniste del campionato.