Serie A: vince 2-1 il Bologna contro il Torino. La classifica aggiornata
Dopo quattro sconfitte consecutive, torna alla vittoria il Bologna, che batte per 2-1 il Torino. Prestazione di carattere da parte dei rossoblù, che riescono a portare a casa tre punti importanti per la classifica.
Inizio di gara propositivo per la formazione di Vincenzo Italiano, che al 5′ ci prova con un colpo di testa di Moro che non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 21′ ci riprova il Bologna, stavolta con Castro che di testa non riesce a dare forza al pallone, Paleari blocca facilmente.
Il Torino fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski e al 40′ sono nuovamente i rossoblù a provare a sbloccare l’incontro: Bernardeschi ci prova con un tiro da posizione defilata, impegnando l’estremo difensore granata.
Ad inizio ripresa riesce subito a sbloccare l’incontro il Bologna grazie ad uno sfortunato autogol di Vlasic. I granata reagiscono e al 62′ è proprio il trequartista croato a trovare la rete del pari: dopo la respinta di Skorupski sul tiro di Zapata, il pallone termina sui piedi del 10 granata che insacca in rete.
L’equilibrio dura soltanto 8 minuti, con gli ospiti che al 70′ si riportano in vantaggio: suggerimento di Bernardeschi, Castro in area si gira e con un tiro angolato trafigge Paleari. Nel finale la formazione di Italiano gestisce bene il risultato, portando a casa i tre punti.
Con questa vittoria il Bologna raggiunge la Lazio all’ottavo posto salendo a quota 33. Mentre, resta fermo a 27 punti il Torino. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 61
Milan – 53
Napoli – 49
Roma – 46
Juventus – 46
Atalanta – 42
Como – 41
Bologna – 33
Lazio – 33
Sassuolo – 32
Udinese – 32
Parma – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Cremonese – 24
Genoa – 24
Lecce – 21
Fiorentina – 21
Pisa – 15
Verona – 15