Serie B: pari senza reti tra Avellino e Pescara dopo i primi 45

Prima frazione di gioco con poche emozioni e senza nessun gol tra Avellino e Pescara. Un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato.

Inizio di gara con poche occasioni pericolose. Al 26′ arriva il primo squillo del match per il Pescara, con una conclusione di prima da parte di Meazzi che viene facilmente neutralizzata da Daffara. Sei minuti più tardi ci riprovano i delfini: Meazzi corre lungo l’out di destra, vede il taglio di Di Nardo e serve un pallone filtrante verso il secondo palo, con attaccante pescarese che non arriva d’un soffio sul pallone.

Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a rendersi particolarmente pericolosa, andando al riposo sul risultato di 0-0.