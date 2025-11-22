Serie A: termina 1-1 al “Franchi” tra Fiorentina e Juventus. La classifica aggiornata

Si è appena concluse il match del “Franchi” tra Fiorentina e Juventus. Incontro che termina in parità, con nessuna delle due squadre che è riuscita ad imporsi portando a casa i tre punti.

Prima frazione di gioco equilibrata tra le due compagini. Al 15′ viene assegnato da Doveri un rigore per i bianconeri, revocato poco minuti dopo dal VAR. A passare in vantaggio sono ugualmente i bianconeri, che nei minuti di recupero trovano il gol di Kostic, andando al riposo sul risultato di 1-0

Nella ripresa la Fiorentina reagisce, trovando al 48′ il gol del pari firmato da Mandragora. Nel finale entrambe le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma devono accontentarsi del pareggio.

Con questo pareggio la Juventus resta al sesto posto in classifica, con 20 punti all’attivo. Resta all’ultimo posto la Fiorentina, con appena 6 punti dopo 12 giornate di campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Inter – 24

2. Roma – 24

3. Bologna – 24

4. Milan – 22

5. Napoli – 22

6. Juventus – 20

7. Como – 18

8. Sassuolo – 16

9. Lazio – 15

10. Udinese – 15

11. Cremonese – 14

12. Torino – 14

13. Atalanta – 13

14. Cagliari – 11

15. Lecce – 10

16. Pisa – 9

17. Parma – 8

18. Genoa – 8

19. Verona – 6

20. Fiorentina – 6