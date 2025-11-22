Serie B: Frosinone avanti 3-2 a Bari dopo i primi 45
Si è appena conclusa al “San Nicola” la prima frazione di gioco tra Bari e Frosinone. Prima metà di gara con tanti gol ed emozioni da ambo le parti, con gli ospiti che vanno al riposo in vantaggio per 3-2.
Partono forte i ciociari, che al 12′ trovano subito il gol del vantaggio firmato da Raimondo. Non si fa attendere la reazione dei biancorossi, e 10 minuti più tardi riescono a riportare il risultato in equilibrio con la rete di Verreth.
I gialloblù però non ci stanno: al 27′ Bracaglia sfrutta l’assist di Calo e riporta in vantaggio il Frosinone. Al 42′ arriva anche il gol del momentaneo 3-1, firmato da Ghedjemis. Nel finale della prima metà di gara arriva il gol del Bari realizzato da Castrovilli, con il match che resta aperto per la seconda frazione di gioco.