Serie B: Frosinone avanti 3-2 a Bari dopo i primi 45

Si è appena conclusa al “San Nicola” la prima frazione di gioco tra Bari e Frosinone. Prima metà di gara con tanti gol ed emozioni da ambo le parti, con gli ospiti che vanno al riposo in vantaggio per 3-2.

Partono forte i ciociari, che al 12′ trovano subito il gol del vantaggio firmato da Raimondo. Non si fa attendere la reazione dei biancorossi, e 10 minuti più tardi riescono a riportare il risultato in equilibrio con la rete di Verreth.

I gialloblù però non ci stanno: al 27′ Bracaglia sfrutta l’assist di Calo e riporta in vantaggio il Frosinone. Al 42′ arriva anche il gol del momentaneo 3-1, firmato da Ghedjemis. Nel finale della prima metà di gara arriva il gol del Bari realizzato da Castrovilli, con il match che resta aperto per la seconda frazione di gioco.

 

Novembre 22, 2025

