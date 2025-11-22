Carrarese-Reggiana, Calabro: «Potevamo essere più concreti, importante non aver subito gol»

In seguito al match tra Carrarese e Reggiana, terminato con un pareggio a reti bianche, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei toscani Antonio Calabro.

«Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano per gran parte della gara – ha dichiarato – ma non siamo stati incisivi come al solito. È venuta meno un po’ di brillantezza nelle scelte e nelle valutazioni finali, soprattutto negli ultimi 30 metri, non tanto nel reparto avanzato»

Calabro, ha aggiunto: «I primi 25 minuti li abbiamo giocati benissimo, c’erano tutti i presupposti per passare in vantaggio. Tante situazioni che, se gestite meglio, potevano essere concretizzate. Avevamo di fronte una squadra cinica e forte nelle ripartenze, che con i cambi si rende spesso molto pericolosa».

E sulla fase difensiva, dichiara: «Tornare a subire zero gol è un dato importante, mi è piaciuta molto la prestazione del trio difensivo nel primo e nel secondo tempo»

Infine, sul calo di intensità non ha dubbi: «Non credo sia mancata la ‘bava alla bocca’, questa squadra la mette sempre. A volte può sembrare di non avere il piglio giusto, ma non è così, vedo come questi ragazzi lavorano e si impegnano durante la settimana»