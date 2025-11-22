Padova-Venezia, Stroppa: «Spero che questi tre punti rappresentino la svolta»

In seguito alla vittoria del Venezia nel derby veneto contro il Padova, è intervenuto in conferenza stampa analizzando il match l’allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa.

«Spero che questi tre punti rappresentino la svolta – ha dichiarato il tecnico -. Altre volte meritavamo di portare a casa la posta piena, invece in alcune occasioni non abbiamo ottenuto neanche un punto. È stata quasi la partita perfetta, mi auguro che dia un senso al campionato che volevamo fare. Finora abbiamo fatto solo prestazioni importanti»

Stroppa, ha poi analizzato nel dettagli il match: «La partita dal campo non mi è sembrata facile. La mia squadra in tutte le partite ha cercato un certo tipo di prestazione e oggi lo abbiamo fatto. Sembrerà strano, ma ci manca la qualità davanti, non riusciamo a chiudere le partite come vorremmo, soprattutto in superiorità numerica. Siamo stati bravi a non prendere gol, ma di sicuro bisogna migliorare a voler e a poter fare gol»

E sui suoi giocatori, il tecnico non ha dubbi: «Alleno una squadra forte: chi va più forte gioca, come all’oratorio. Metto in campo gli undici più forti, in questo senso li spingo. Non posso accontentare nessuno, perchè la posta è troppo alta. Chi corre meglio è nella partita. Anche stasera abbiamo avuto opportunità in ripartenza, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Sicuramente si può fare meglio»