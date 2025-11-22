Padova-Venezia, Andreoletti: «Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, non potevamo fare di più»

In seguito al derby veneto tra Venezia e Padova, vinto per 2-0 dai lagunari, ha analizzato il match in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati Matteo Andreoletti.

«Pensare che il Padova possa esprimersi meglio contro un avversario contro il Venezia è impossibile – ha dichiarato il tecnico -. Sono orgoglioso perché hanno provato a colmare un gap tecnico imbarazzante da analizzare. A fine partita li ho ringraziati, perché mi hanno reso orgoglioso. La squadra è stata encomiabile»

Andreoletti, ha commentato la prestazione della sua squadra: «Si può sempre migliorare, ma in generale credo che la squadra abbia espresso il massimo. sono soddisfatto dell’umiltà e la fame con cui abbiamo giocato contro un avversario che è nettamente il più forte del campionato. Sono orgoglioso della mia squadra, perché credo di dover guardare oltre il risultato».

E su cosa serve, non ha dubbi: «Per giocare in questa squadra non basta la qualità. Tutti devono pedalare, dal primo all’ultimo, e mettere il cuore davanti a tutto. Poi possiamo mettere in campo giocatori che hanno un curriculum di tutto rispetto, ma il prerequisito è il dover morire per ogni palla»