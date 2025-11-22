Padova-Venezia, Yeboah: «Siamo affamati, il mister ci chiede più qualità»

In seguito alla vittoria del Venezia sul Padova, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante dei lagunari John Yeboah, autore di un ottima prestazione e del gol del definitivo 2-0.

«Bella vittoria, siamo tornati a vincere in trasferta – ha dichiarato -. Continuiamo così, lo dico anche ai tifosi. È stato importante il secondo gol, ma la Serie B dura. Siamo felici di aver vinto, dobbiamo continuare su questa strada. Noi siamo affamati»

Yeboah, ha poi confessato: «Da squadra creiamo molte chances, Stroppa ci chiede più qualità e tutti vogliamo fare più gol, ma la Serie B è un campionato molto duro. Noi mettiamo il massimo per segnare, dobbiamo continuare così»

Infine, uno sguardo a quello che è cambiato rispetto alla scorsa stagione: «Mi sento di avere più libertà di giocare e ho maggiore minutaggio. È un’annata molto importante per me, tutti mi supportano e io devo continuare così ad aiutare la squadra, come la squadra aiuta me».