Serie B: il Frosinone espunga il “San Nicola”, Bari battuto 3-2. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match del “San Nicola” tra Bari e Frosinone. In una gara combattuta ad avere la meglio sono i ciociari, che portano a casa tre punti importanti per la classifica. Partono forte i gialloblù, che al 12′ trovano subito il gol del vantaggio firmato da Raimondo. Non si fa attendere la reazione dei biancorossi, che 10 minuti più tardi riescono a riportare il risultato in equilibrio con la rete di Verreth.

Gli ospiti però non ci stanno: al 27′ Bracaglia sfrutta l’assist di Calo e riporta in vantaggio il Frosinone. Al 42′ arriva anche il gol del momentaneo 3-1, firmato da Ghedjemis. Nel finale della prima metà di gara accorcia le distanza il Bari, con la rete realizzata da Castrovilli. Nel secondo tempo la formazione di mister Caserta fa ben poco per riuscire ad agguantare il pareggio, con gli ospiti che gestiscono il match che termina sul risultato di 3-2.

Con questi tre punti il Frosinone aggancia momentaneamente al secondo posto il Modena, salendo a quota 25 punti. Resta, invece, quindicesimo il Bari, fermo a 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Monza – 26

2. Modena – 25

3. Frosinone – 25

4. Cesena – 23

5. Venezia – 22

6. Palermo – 20

7. Reggiana – 17

8. Juve Stabia – 17

9. Empoli – 17

10. Carrarese – 16

11. Catanzaro – 16

12. Avellino – 16

13. Entella – 15

14. Padova – 14

15. Bari – 13

16. Südtirol – 12

17. Mantova – 11

18. Pescara – 9

19. Spezia – 8

20. Sampdoria – 7