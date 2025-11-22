Avellino-Empoli, Dionisi: «Abbiamo meritato la vittoria, volevo allenare una squadra come questa»

In seguito alla vittoria dell’Empoli in casa dell’Avellino, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei toscani Alessio Dionisi. Il tecnico ha analizzato la prova odierna dei suoi giocatori, lasciando un commento anche sugli obiettivi del club.

«Mi aspettavo questo Empoli, non mi concentro sugli altri – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo fatto un’ottima prova, un grande primo tempo. Poi nel secondo abbiamo gestito, concedendo qualcosa, ma il risultato è giusto. Potevamo prendere gol ma potevamo anche chiuderla prima».

Sulle insidie del match, Dionisi dichiara: «Non era facile vincere su un campo difficile, dove è difficile per chiunque vincere. Abbiamo fatto una grande gara, con baricentro alto, credo che in questa vittoria ci siano tanti meriti nostri più che demeriti dell’Avellino»

Poi, sul suo ritorno ad Empoli: «In tanti non l’hanno capita questa scelta. Volevo allenare una squadra come questa. Quando sono andato via c’erano state tensioni. Ma conosco l’ambiente, ho trovato una squadra disponibile, una squadra giovane con poche sicurezze. Non partendo bene, poi ci sta andare in difficoltà. Non dico che possiamo giocare con leggerezza, ma non avere l’angoscia di dire, se perdiamo che succede»

Infine, uno sguardo agli obiettivi prefissati: «Era risalire la classifica. Obiettivi non me ne hanno dati, certo, stare dalla parte sinistra della classifica. Ora guardiamo a una gara alla volta, il nostro obiettivo deve essere fare un passettino alla volta e lavorare con equilibrio»