Serie A, tanto equilibrio all’Olimpico: il primo tempo di Lazio-Juventus termina a reti inviolate

Si è appena concluso il primo tempo di Lazio-Juventus, uno dei match-clou della 36esima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo per contendersi punti pesantissimi in chiave Europa, motivo per il quale la paura di sbagliare sta prevalendo molto in questi primi quarantacinque minuti. Nonostante un avvio frizzante, con la conclusione di Dele-Bashiru sul primo palo che impegna Di Gregorio, entrambe le formazioni faticano a rendersi particolarmente pericolose. Tanti duelli e poche emozioni: alla Lazio e alla Juventus servirà un secondo tempo migliore se vorranno ottenere i tre punti.

Continue Reading