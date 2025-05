Festa promozione a Pisa. Bedin: «Traguardo raggiunto grazie a programmazione e investimenti»

All’Arena Garibaldi di Pisa è aria di festa per promozione in Serie A conquistata dal club toscano. Alla cerimonia è presente anche Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, il quale ha rilasciato delle parole, riportate su TuttoMercatoWeb.com, in merito al traguardo raggiunto dalla società nerazzurra:

«Pisa è l’emblema di quello che può esprimere la Serie B, ovvero una città che ha una tradizione e una passione fortissima, con una società che ha pianificato questo risultato con programmazione e investimenti, non è un risultato arrivato per caso. La Serie A è meritata».