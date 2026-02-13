Serie A, Pisa-Milan 1-2: Modric decide nel finale. La classifica aggiornata
Vittoria sofferta ma pesantissima per il AC Milan, che espugna l’Arena battendo 1-2 il Pisa Sporting Club al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.
Nel primo tempo sono i rossoneri a fare la partita, con un possesso palla dominante. Il vantaggio arriva al 39’: cross morbido di Zachary Athekame e colpo di testa vincente di Ruben Loftus-Cheek per lo 0-1. Il Pisa prova a reagire e sfiora il pari con Stojilkovic, ma Maignan risponde presente.
La ripresa si apre con un episodio chiave: il Milan trova il gol con Fullkrug, ma il VAR annulla per fallo di mano. Poco dopo, al 55’, i rossoneri hanno l’occasione per raddoppiare su rigore, ma lo stesso Fullkrug calcia a lato.
Il Pisa cresce e al 71’ trova il meritato pareggio: Felipe Loyola è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma l’1-1 con un preciso diagonale. La gara si accende, con occasioni da entrambe le parti, compreso un errore clamoroso di Fullkrug a tu per tu con il portiere.
A decidere il match è però la qualità di Luka Modric: all’85’ il croato riceve un passaggio smarcante, si presenta davanti al portiere e lo batte con freddezza sotto la traversa per l’1-2 definitivo. Nel finale il Pisa tenta l’assalto, ma il Milan resiste e porta a casa tre punti preziosi al termine di una sfida intensa e spettacolare.
La classifica aggiornata
Inter – 58
Milan – 53
Napoli – 49
Juventus – 46
Roma – 46
Como – 41
Atalanta – 39
Lazio – 33
Udinese – 32
Bologna – 30
Sassuolo – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Parma – 26
Genoa – 23
Cremonese – 23
Lecce – 21
Fiorentina – 18
Verona – 15
Pisa – 15