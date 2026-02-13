Serie A, Pisa-Milan 1-2: Modric decide nel finale. La classifica aggiornata

Vittoria sofferta ma pesantissima per il AC Milan, che espugna l’Arena battendo 1-2 il Pisa Sporting Club al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.

Nel primo tempo sono i rossoneri a fare la partita, con un possesso palla dominante. Il vantaggio arriva al 39’: cross morbido di Zachary Athekame e colpo di testa vincente di Ruben Loftus-Cheek per lo 0-1. Il Pisa prova a reagire e sfiora il pari con Stojilkovic, ma Maignan risponde presente.

La ripresa si apre con un episodio chiave: il Milan trova il gol con Fullkrug, ma il VAR annulla per fallo di mano. Poco dopo, al 55’, i rossoneri hanno l’occasione per raddoppiare su rigore, ma lo stesso Fullkrug calcia a lato.

Il Pisa cresce e al 71’ trova il meritato pareggio: Felipe Loyola è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante in area e firma l’1-1 con un preciso diagonale. La gara si accende, con occasioni da entrambe le parti, compreso un errore clamoroso di Fullkrug a tu per tu con il portiere.

A decidere il match è però la qualità di Luka Modric: all’85’ il croato riceve un passaggio smarcante, si presenta davanti al portiere e lo batte con freddezza sotto la traversa per l’1-2 definitivo. Nel finale il Pisa tenta l’assalto, ma il Milan resiste e porta a casa tre punti preziosi al termine di una sfida intensa e spettacolare.

La classifica aggiornata

Inter – 58

Milan – 53

Napoli – 49

Juventus – 46

Roma – 46

Como – 41

Atalanta – 39

Lazio – 33

Udinese – 32

Bologna – 30

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 27

Parma – 26

Genoa – 23

Cremonese – 23

Lecce – 21

Fiorentina – 18

Verona – 15

Pisa – 15