Mantova, Bardi suona la carica: «Avanti con il lavoro, possiamo fare punti con chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file3 - 2026-02-13T215852.362

A qualche giorno dalla sconfitta contro la AC Reggiana 1919, il portiere del Mantova 1911 Francesco Bardi è tornato sull’episodio chiave del match, analizzando quanto accaduto e guardando già avanti.

Sulla gara persa di misura, l’estremo difensore biancorosso ha dichiarato: «E’ stata una gara molto combattuta, con un’altissima posta in palio e le squadre hanno avvertito in campo questa pressione. Eravamo riusciti anche a pareggiarla, a concretizzare una delle nostre occasioni. Poi, il gol ci è stato annullato. Ne prendiamo atto, ma è un vero peccato. Quell’episodio a sfavore è risultato decisivo».

Bardi ha poi parlato del ritorno in Emilia e dell’accoglienza ricevuta: «Dobbiamo subito ripartire dalla grinta e dalla voglia che abbiamo di andare a prenderci qualcosa di importante. Ogni partita può essere fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. Tornare in Emilia? E’ stata una bella emozione anche ricevere gli applausi dai tifosi di casa, significa che ho lasciato un bel ricordo. Ma ovviamente il mio pensiero è solo sulla salvezza del Mantova. Avanti con il lavoro ed alla ricerca di punti già dalla prossima».

Infine, una riflessione sul gol subito e sul percorso della squadra: «Si può sempre migliorare, ma è stata una grande giocata così come le reti prese a Padova ed a Pescara. Io mi alleno per dare sempre il massimo per questa maglia! Dobbiamo continuare col nostro percorso ed essere consapevoli di poter far punti pesanti contro chiunque».

