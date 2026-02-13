Serie A, Pisa-Milan 0-1: Loftus-Cheek decide il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file2 - 2026-02-13T213335.783

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo tra Pisa Sporting Club e AC Milan, con i rossoneri avanti grazie al colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek al 39’.

Avvio di gara subito a tinte rossonere, con un possesso palla nettamente favorevole agli ospiti (20%-80% nei primi minuti) e una fitta rete di passaggi per stanare la difesa nerazzurra. Il Milan si rende pericoloso soprattutto sugli esterni, ma il Pisa prova a rispondere con ordine, cercando di costruire dal basso.

La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 32’: Filip Stojilkovic si inserisce su un filtrante millimetrico e calcia rasoterra al centro della porta, ma Mike Maignan si oppone con un grande intervento, mantenendo il risultato in equilibrio.

Dopo una fase di controllo del gioco, il Milan trova il vantaggio al 39’. Cross morbido di Zachary Athekame dalla fascia e perfetto inserimento di Loftus-Cheek che, da pochi passi, incorna con potenza battendo Nicolas Andrade per lo 0-1.

Nel finale di frazione i rossoneri gestiscono il possesso, mentre il Pisa prova a reagire senza però riuscire a impensierire nuovamente Maignan. Squadre al riposo con il Milan avanti di misura, al termine di un primo tempo equilibrato nelle occasioni ma controllato a lungo dagli ospiti nel gioco.

