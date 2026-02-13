Catanzaro, Aquilani verso il Mantova: «Serve ancora più fame»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
aquilani catanzaro

Vigilia di campionato per il US Catanzaro 1929, con il tecnico Alberto Aquilani intervenuto per presentare la sfida contro il Mantova 1911.

L’allenatore giallorosso ha analizzato quanto accaduto nell’ultima gara, sottolineando un aspetto su cui la squadra deve ancora migliorare: «Nell’intervallo ero stato chiaro: una partita così dominata doveva essere già chiusa. Se non rientri in campo con il doppio della fame, basta un episodio per riaprire una gara che era in totale controllo. Su questo dobbiamo crescere: le occasioni nitide vanno concretizzate subito».

Poi lo sguardo si è spostato sul prossimo avversario e sulle insidie del match: «Troveremo una squadra rivoluzionata. Hanno cambiato metà rosa e la guida tecnica. Conosco le squadre di Modesto: hanno un’identità precisa, valori tecnici e verranno qui affamati di punti. Sarà una gara completamente diversa dall’andata».

Parole chiare, dunque, da parte di Aquilani, che chiede maggiore concretezza e intensità per affrontare una sfida che si preannuncia complessa e ricca di insidie.

