Pisa, Hiljemark: «Mi ricordo la doppietta col Milan quando giocavo nel Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file1 - 2026-02-13T204859.289

Alla vigilia della sfida casalinga contro il AC Milan, il tecnico del Pisa Sporting Club, Oscar Hiljemark, è intervenuto ai microfoni di DAZN, presentando così il match.

«Mi ricordo la doppietta col Milan quando giocavo nel Palermo, ma è di tanti anni fa, speriamo di vincere questa partita perché quella la persi», ha dichiarato l’allenatore nerazzurro, tornando con la memoria alla sua esperienza da calciatore al Palermo FC.

Sulle sensazioni a pochi minuti dal calcio d’inizio, Hiljemark ha aggiunto: «Le sensazioni sono positive, c’è un bello stadio e sono contento di essere qua per affrontare una partita molto bella».

Spazio poi alle scelte di formazione, con la decisione di schierare Tramoni dal primo minuto: «Tramoni ha qualità differenti rispetto a chi giocato la settimana scorsa, ci aspettiamo un Milan molto aggressivo e ci può aiutare nelle uscite. Filip ha giocato una bella partita la scorsa settimana, attacca gli spazi anche per gli altri due».

Il tecnico ha quindi spiegato il lavoro svolto nei primi giorni alla guida della squadra: «Prima di me hanno lavorato in un certo modo, io e il mio staff pensiamo di fare qualcosa di differente mettendo un po’ più di aggressività. In tre giorni non si cambia, dobbiamo lavorare tutti insieme».

Infine, un’analisi sugli avversari: «Il Milan è una squadra forte nelle individualità ed è allenato da un grande allenatore, ma ci saranno degli spazi e dobbiamo provare a fargli male».

