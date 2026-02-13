Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi
PALERMO – Attraverso i canali ufficiali, il Palermo ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara contro la Virtus Entella, in programma domani alle ore 15:00 al Renzo Barbera.
Nessuna sorpresa sostanziale nella lista, con il gruppo praticamente al completo. Presente anche Peda, così come Modesto. Confermati tutti i principali interpreti della formazione titolare.
Di seguito l’elenco completo dei convocati:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
Il Palermo si prepara così all’appuntamento con l’Entella con un organico ampio e soluzioni in tutti i reparti, in una sfida che può rappresentare uno snodo importante della stagione.