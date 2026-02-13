Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (20) rui modesto

PALERMO – Attraverso i canali ufficiali, il Palermo ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara contro la Virtus Entella, in programma domani alle ore 15:00 al Renzo Barbera.

Nessuna sorpresa sostanziale nella lista, con il gruppo praticamente al completo. Presente anche Peda, così come Modesto. Confermati tutti i principali interpreti della formazione titolare.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani

Il Palermo si prepara così all’appuntamento con l’Entella con un organico ampio e soluzioni in tutti i reparti, in una sfida che può rappresentare uno snodo importante della stagione.

Altre notizie

Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Palumbo può giocare ovunque. Venezia? Questo fa capire il valore del nostro risultato a Modena»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Non accetto passi indietro. Ecco le condizioni di Peda»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Cambierò quattro o cinque giocatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Abbiamo mentalità vincente, dobbiamo renderci conto di quanto siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Inzaghi presenta Palermo-Entella: «È la partita più importante dell’anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Serie B, la classifica spettatori: Palermo in testa, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Palermo-Entella, il meteo al Barbera: clima mite e vento moderato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Palermo-Entella, quote al Barbera: rosanero nettamente favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Palermo Women, Viscuso: «Dopo l’infortunio la sfida più dura è stata tornare a crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Garzya sulla lotta Serie A: «Palermo, Venezia e Monza rose importanti, difficile fare pronostici»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Palermo-Entella, Segre carica i tifosi: «Ci vediamo domani tutti allo stadio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Chiappella presenta Palermo-Entella: «Dovremo fare la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026

