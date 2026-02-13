Inzaghi presenta Palermo-Entella: «Palumbo può giocare ovunque. Venezia? Questo fa capire il valore del nostro risultato a Modena»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
PALERMO – Dalla sala stampa del Renzo Barbera, Filippo Inzaghi presenta Palermo-Entella di domani e affronta diversi temi tattici e mentali, a partire dalla posizione di Palumbo.

«Venezia ha perso? Non cambia la mia opinione, voglio bene a quella piazza. Questo fa capire il valore del nostro risultato a Modena. Palumbo mediano? Può giocare dove vuole, giocando lì gli dovrei chiedere qualche compito difensivo in più, il suo ruolo è più avanti, è il nostro giocatore con più colpi. Chiedergli di fare il secondo mediano mi sembra troppo ma può farlo».

Inzaghi riconosce quindi la duttilità del giocatore, pur sottolineando che un impiego più arretrato comporterebbe maggiori responsabilità difensive.

Il tecnico rosanero si sofferma poi sull’importanza dei cambi e della gestione della gara: «Non lo dico per tenermi buoni i giocatori che stanno in panchina, ma per me i giocatori che entrano sono i più importanti. Cambio spesso gli ammoniti perché voglio una squadra che pressa forte, se lascio in campo un ammonito che poi viene espulso non dico la verità alla squadra. Bani lo lascio in campo perché è il capitano e per le partite che ha, anche se ammonito, riesce a gestirsi. La forza di questa squadra è questo gruppo, chiunque viene chiamato in causa è presente».

Parole che certificano la centralità dello spogliatoio nel percorso rosanero.

Infine, un passaggio sulla classifica e sulla crescita compiuta nelle ultime dodici giornate: «La classifica 12 giornate fa non potevamo guardarla perché eravamo staccati dal gruppo di testa. Mi sembra che ora la strada sia stata intrapresa ma il cammino è ancora lungo e arduo. Quando raggiungiamo il nostro sogno non vogliamo fare da comparsa, dobbiamo arrivarci consci delle nostre forze, avendo costruito un gruppo solido. Questi giocatori devono abituarsi che quanto fatto in queste 12 partite sia la normalità».

Dal Renzo Barbera, alla vigilia di Palermo-Entella, Inzaghi ribadisce il concetto: continuità, gruppo e mentalità devono restare la base per costruire qualcosa di duraturo.

