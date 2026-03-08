Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ai rossoneri. La classifica aggiornata
Una partita intensa e combattuta a San Siro si chiude con il Milan che espugna il campo dell’Inter per 1-0. La rete decisiva arriva al 35′, quando Youssouf Fofana serve Pervis Estupinan, che controlla e calcia verso l’incrocio alla sinistra di Handanović: un gol spettacolare che vale il vantaggio rossonero.
L’Inter prova a reagire in diverse occasioni, con tiri dalla distanza di Dimarco e Dumfries e un paio di buone combinazioni offensive, ma la difesa del Milan e Mike Maignan si mostrano attenti e concentrati. I cambi in corso d’opera da entrambe le parti non riescono a cambiare l’inerzia della partita, con Modric, Leao e Nkunku tra i più pericolosi dei rossoneri. Il Milan difende il risultato fino al 90+1′, riuscendo a conquistare tre punti fondamentali in una sfida ad alta tensione.
Inter – 67
Milan – 60
Napoli – 56
Como – 51
Roma – 51
Juventus – 50
Atalanta – 46
Bologna – 39
Sassuolo – 38
Udinese – 36
Lazio – 34
Parma – 34
Genoa – 30
Cagliari – 30
Torino – 30
Lecce – 27
Fiorentina – 25
Cremonese – 24
Verona – 18
Pisa – 15