Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ai rossoneri. La classifica aggiornata

Una partita intensa e combattuta a San Siro si chiude con il Milan che espugna il campo dell’Inter per 1-0. La rete decisiva arriva al 35′, quando Youssouf Fofana serve Pervis Estupinan, che controlla e calcia verso l’incrocio alla sinistra di Handanović: un gol spettacolare che vale il vantaggio rossonero.

L’Inter prova a reagire in diverse occasioni, con tiri dalla distanza di Dimarco e Dumfries e un paio di buone combinazioni offensive, ma la difesa del Milan e Mike Maignan si mostrano attenti e concentrati. I cambi in corso d’opera da entrambe le parti non riescono a cambiare l’inerzia della partita, con Modric, Leao e Nkunku tra i più pericolosi dei rossoneri. Il Milan difende il risultato fino al 90+1′, riuscendo a conquistare tre punti fondamentali in una sfida ad alta tensione.





Inter – 67

Milan – 60

Napoli – 56

Como – 51

Roma – 51

Juventus – 50

Atalanta – 46

Bologna – 39

Sassuolo – 38

Udinese – 36

Lazio – 34

Parma – 34

Genoa – 30

Cagliari – 30

Torino – 30

Lecce – 27

Fiorentina – 25

Cremonese – 24

Verona – 18

Pisa – 15