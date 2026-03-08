Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file10 (15)

La Cavese batte il Picerno 2-0 in una gara controllata dall’inizio alla fine. Il vantaggio arriva già al 14’ con un calcio di rigore trasformato da Orlando, mentre al 90+3’ Fella chiude i conti regalando il raddoppio e la certezza della vittoria. Una prestazione solida per i padroni di casa, che conquistano i tre punti in pieno recupero.

Benevento – 73


Catania – 60

Cosenza – 56

Salernitana – 54

Crotone – 51

Casertana – 49

Audace Cerignola – 45

Monopoli – 44

Potenza – 40

Casarano – 40

Altamura – 40

Atalanta U23 – 35

Cavese – 34

Sorrento – 33

Latina – 32

Picerno – 31

Giugliano – 28

Trapani – 28

Siracusa – 24

Foggia – 22

