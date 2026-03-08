Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata
La Cavese batte il Picerno 2-0 in una gara controllata dall’inizio alla fine. Il vantaggio arriva già al 14’ con un calcio di rigore trasformato da Orlando, mentre al 90+3’ Fella chiude i conti regalando il raddoppio e la certezza della vittoria. Una prestazione solida per i padroni di casa, che conquistano i tre punti in pieno recupero.
Benevento – 73
Catania – 60
Cosenza – 56
Salernitana – 54
Crotone – 51
Casertana – 49
Audace Cerignola – 45
Monopoli – 44
Potenza – 40
Casarano – 40
Altamura – 40
Atalanta U23 – 35
Cavese – 34
Sorrento – 33
Latina – 32
Picerno – 31
Giugliano – 28
Trapani – 28
Siracusa – 24
Foggia – 22