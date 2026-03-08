Serie C Girone B, Ternana-Gubbio 0-1: decide Ghirardello. La classifica aggiornata

Il Gubbio espugna il campo della Ternana con un gol di Ghirardello al 40’ del primo tempo, ottenendo tre punti preziosi. I padroni di casa cercano di reagire, ma il muro difensivo degli ospiti regge fino al fischio finale, permettendo al Gubbio di portare a casa una vittoria fondamentale.

La classifica aggiornata





Venezia – 63

Monza – 60

Frosinone – 58

Palermo – 57

Catanzaro – 49

Modena – 44

Juve Stabia – 40

Cesena – 39

Südtirol – 37

Padova – 34

Avellino – 33

Carrarese – 32

Empoli – 31

Entella – 31

Sampdoria – 30

Mantova – 30

Spezia – 29

Reggiana – 29

Bari – 28

Pescara – 25

INIZIA LA PARTITA! Fischia Galipò e il Bari muove il primo pallone della partita.

19:46

2′

Combinazione veloce del Pescara con Di Nardo che viene servito al limite dell’area di rigore: chiuso immediatamente dalla difesa avversaria.

19:48

4′

Di Nardo e Insigne scambiano nello stretto con l’ex-Napoli che tenta di sfuggire alla difesa con un sombrero. Non riesce la giocata.

19:50

6′

Recupero alto di Valzania che scippa il pallone a Maggiore. Secondo Galipò il contatto è irregolare e fischia in favore del Bari.

19:52

7′

Pucino trova spazio sulla destra e prende il fondo. Dorval riceve, liberissimo, a centro area ma impatta male con il destro. Palla a lato.

19:53

9′

Di Nardo riceve il cross di Insigne da sinistra e tenta la conclusione col mancino di prima intenzione sul primo palo. Il tiro manca lo specchio della porta.

19:56

13′

Insigne avanza centralmente e chiede l’uno-due a Di Nardo. Il pallone di ritorno è leggermente fuori misura e recupera la difesa dei galletti.

19:59

13′

GOOL!! PESCARA-Bari 1-0!! Rete di Antonio Di Nardo! Doppia cifra per Di Nardo che colpisce al volo con il destro dall’interno dell’area piccola sulla palla lunga di Cagnano.

20:00

14′

Il Pescara concretizza con la rete del vantaggio la superiorità tecnica messa in campo finora.

20:01

18′

E’ il Bari ora a gestire il possesso del pallone, ma fatica la squadra di Longo a trovare spazi nella metà campo avversaria.

20:04

19′

Cerofolini neutralizza Valzania che calcia col destro da posizione ravvicinata. Tutto però fermo per fuorigioco.

20:06

21′

Angolo conquistato dal Pescara dopo un’azione giocata tutta di prima intenzione dal tridente dei delfini.

20:07

23′

Palla morbida in avanti di Acampora che trova Valzania. Spizzata di testa a cercare nuovamente Di Nardo a centro area ma arriva la chiusura tempestiva della difesa ospite.

20:10

24′

CONTROPIEDE BARI! Situazione di tre contro due improvvisa per il Bari con l’avanzata di De Pieri che allarga a destra per la conclusione potente di Moncini che sorvola la traversa.

20:11

27′

Spazio a sinistra per Caligara che mette un pallone basso verso il centro. Di Nardo prova ad allungare la traiettoria del pallone ma si trova in posizione di fuorigioco.

20:14

28′

Brugman accelera e spacca in due il centrocampo. De Pieri trattiene l’avversario e spende il cartellino giallo per fermare l’azione.

20:14

30′

Palla persa da Odenthal con il Pescara che recupera in zona pericolosa. Di Nardo allunga il pallone e nello slancio frana su un avversario. Per il direttore di gara è fallo da ammonizione.

20:17

32′

DALLA DISTANZA! Acampora parte da centrocampo, largo a destra, e conduce convergendo verso il centro. Sinistro dalla distanza, potente, che non sorprende Cerofolini che respinge lateralmente.

20:19

33′

Insigne prova a farla girare con il mancino. Palla sopra la traversa.

20:19

36′

Richiamo di Galipò verso la difesa biancoazzurra, rea di aver perso troppo tempo per calciare un rinvio dal fondo.

20:23

38′

Retropassaggio a memoria verso Cerofolini, distante dalla porta. Si salva il portiere del Bari.

20:24

39′

CALCIO DI RIGORE PER IL PESCARA! Azione bellissima del Pescara. Caligara riceve a centro area, smarca Valzania col tacco che è abile a saltare secco l’avversario e a subire fallo da ottima posizione. Nessun dubbio per Galipò.

20:25

40′

GOOL!! PESCARA-Bari 2-0!! Rete di Lorenzo Insigne! Non trema Insigne che calcia forte alla propria destra e spiazza Cerofolini.

20:26

41′

Lancio lungo a cercare il solito Di Nardo, che si muove bene alle spalle della difesa avversaria. Esce dalla propria area Cerofolini ad allontanare di testa.

20:27

44′

Punizione dal limite per il Bari. Bettella va in scivolata per fermare Rao e sullo slancio tocca il pallone con la mano. Pucino e Artioli sul punto di battuta.

20:31

45′

Parte Pucino ma va direttamente sulla barriera.

20:31

45′

Un minuto di recupero.

20:31

45’+1′

Conclusione di Insigne con il mancino dal limite. La palla gli rimbalza male e termina lontana dallo specchio della porta.

20:32

45’+2′

TERMINA IL PRIMO TEMPO! Pescara-Bari 2-0

20:33

Un ottimo Pescara chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 2-0. Apre le danze Di Nardo con un tocco al volo al 13° minuto e raddoppia Lorenzo Insigne trasformando un calcio di rigore al minuto 40. Una sola occasione per il Bari, non concretizzata da Moncini.

20:34

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.

20:34

Problema fisico per Valzania che chiede il cambio alla sua panchina.

21:02

46′

SI RIPARTE! Il primo possesso del secondo frazione è del Pescara. Tre le mosse tattiche di Longo effettuate nel corso dell’intervallo.

20:48

46′

1° sostituzione Bari. Esce Dimitrios Nikolaou ed entra Andrea Cistana.

20:49

46′

2° sostituzione Bari. Esce Federico Artioli ed entra Daouda Traoré.

20:49

46′

3° sostituzione Bari. Esce Mehdi Dorval ed entra Esteves.

20:49

46′

Insigne pescato benissimo sulla corsia sinistra. Si accentra Insigne per liberare il destro che viene deviato dalla difesa avversaria. Cerofolini evita il corner.

20:50

47′

GOOL!! PESCARA-Bari 3-0!! Rete di Antonio Di Nardo! Doppietta per Di Nardo che si invola verso l’area di rigore su un lancio dalle retrovie. Cerofolini esce a valanga sull’attaccante del Pescara, tocca il pallone, ma non riesce a fermarlo. Di Nardo controlla nuovamente e scaglia il pallone in porta da posizione ravvicinata.

21:09

48′

Avvio schock per il Bari che aveva iniziato spingendo forte per riaprire la partita.

20:53

51′

Altra chance per il Pescara con due conclusioni da fuori area. Prima Di Nardo trova lo specchio e Cerofolini respinge. La palla poi finisce a Caligara che prova a piazzare ma non impensierisce il portiere del Bari.

20:55

53′

Confeziona una buona azione il Bari che prova a reagire. Moncini mette un pallone rasoterra a centro area per Esteves che calcia di prima intenzione con il destro senza trovare la porta difesa da Saio.

20:57

54′

Gravilon va sulla verticale destra a servire Valzania che controlla e calcia forte sul primo palo. Respinge Cerofolini.

20:58

55′

INSIGNE! Cambio di campo sulla sinistra per Insigne che salta Cistana con il controllo e fa partire il destro a giro verso il secondo palo. Cerofolini vola e mette in corner.

20:59

56′

Altra conclusione da fuori area di Insigne. Palla centrale.

21:00

56′

GOOL!! PESCARA-Bari 4-0!! Rete di Luca Valzania! Di Nardo colpisce col destro da fuori area. Altra respinta, non impeccabile, di Cerofolini su cui si avventa Valzania a ribadire in rete. Difesa del Bari immobile.

21:01

57′

Completamente in bambola il Bari. Negativo l’impatto sulla partita di Cistana.

21:02

59′

1° sostituzione Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Lorenzo Berardi.

21:03

59′

2° sostituzione Pescara. Esce Gennaro Acampora ed entra Lamine Fanne.

21:03

60′

4° sostituzione Bari. Esce Giacomo De Pieri ed entra Nicola Bellomo.

21:03

61′

Colpisce una traversa il Bari con Rao, ma il gioco era fermo per un fallo in attacco.

21:05

62′

Di Nardo vuole la tripletta. Conclusione col mancino dal limite che finisce sul fondo. Tutto fermo però per fuorigioco.

21:06

63′

Di Nardo riceve da Insigne e, dal vertice destro, appoggia per Caligara che conclude col destro. Palla centrale facile per Cerofolini.

21:07

64′

Tiro al bersaglio per i biancoazzurri. Altra palla recuperata a centrocampo e ancora una volta Di Nardo viene mandato in profondità. Conclusione debole col destro da posizione defilata. Si distente e blocca a terra Cerofolini.

21:08

66′

3° sostituzione Pescara. Esce Riccardo Capellini ed entra Gabriele Corbo.

21:10

70′

5° sostituzione Bari. Esce Emanuele Rao ed entra Marvin Çuni.

21:14

70′

INSIGNE VICINO ALLA DOPPIETTA! Azione personale di Insigne che entra in area di rigore da sinistra, salta due uomini e prova la conclusione con punta da posizione ravvicinata. Ne esce un tiro debole che termina tra i guanti di Cerofolini.

21:15

74′

4° sostituzione Pescara. Esce Lorenzo Insigne ed entra Flavio Russo.

21:17

74′

5° sostituzione Pescara. Esce Fabrizio Caligara ed entra Lorenzo Meazzi.

21:17

74′

SUBITO MEAZZI! Appena entrato in campo, l’ex-Entella, riceve a sinistra, si accentra e colpisce col destro a giro. Palla di poco a lato.

21:18

75′

15 minuti al termine della partita. Risultato mai in discussione.

21:19

76′

Cagnano colpisce violentemente col mancino da sinistra. Conclusione potente ma sopra la traversa.

21:20

79′

Intervento completamente fuori tempo di Berardi che rifila un calcione all’avversario. Giallo inevitabile.

21:22

Pescara travolge il Bari 4-0: grande prova dei biancoazzurri

Il Pescara domina il Bari nella 29ª giornata di Serie B, conquistando una vittoria netta per 4-0. I biancoazzurri partono forte già nel primo tempo e chiudono i primi 45 minuti avanti 2-0 grazie a Di Nardo, che apre le danze al 13’, e a Lorenzo Insigne, che trasforma un calcio di rigore al 40’. Il Bari fatica a reagire, creando pochissime occasioni, con Moncini protagonista di un unico tentativo fuori misura.

Nella ripresa il Pescara non rallenta e cala altri due gol in rapida successione: al 47’ Di Nardo firma la doppietta personale approfittando di un’uscita non impeccabile del portiere avversario, mentre al 56’ Luca Valzania chiude i conti capitalizzando una respinta corta.

Il Bari appare completamente in bambola, con cambi e inserimenti che non riescono a dare ritmo alla squadra. Il Pescara, invece, controlla senza problemi il match fino al fischio finale, consolidando una prestazione tecnica e tattica convincente.

Con questo successo, i biancoazzurri si rilanciano in classifica, mentre il Bari resta in difficoltà, cercando risposte immediate nelle prossime giornate.

45+4′

L’arbitro fischia e le squadre si dirigono nei rispettivi spogliatoi. Il primo tempo è finito.

45+3′

Nicolo Barella (Inter) riceve palla dalla distanza e decide comunque di sparare verso la porta. Il tiro termina però abbondantemente largo sulla destra.

45+3′

Federico Dimarco (Inter) batte un fortissimo calcio d’angolo, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla e lo intercetta.

45+3′

Alessandro Bastoni (Inter) mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro.

45+1′

Youssouf Fofana (AC Milan) effettua un tentativo dal limite dell’area, ma non colpisce bene la sfera e la spedisce alcuni metri oltre la traversa.

45+1′

Alessandro Bastoni (Inter) prova a pescare un compagno ma mette troppa forza nel passaggio e l’azione svanisce.

45′

Vengono concessi 2 minuti di recupero.

44′

Adrien Rabiot (AC Milan) sguscia alla marcatura e arriva sul cross ma il suo bel colpo di testa viene brillantemente parato dal numero uno avversario.

43′

Angolo. Luka Modric (AC Milan) è pronto a spedire il pallone in mezzo.

43′

Fikayo Tomori (AC Milan) mette in area un pallone fantastico ma uno dei difensori riesce ad intervenire all’ultimo istante ed evita guai grossi. La sfera esce dal fondo. Occasione per Milan con un calcio d’angolo.

42′

Youssouf Fofana (AC Milan) si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

41′

Fikayo Tomori (AC Milan) lascia partire un tiro dalla lunga distanza, ma il pallone colpisce uno dei suoi compagni di squadra.

40′

Luis Henrique (Inter) non riesce a trovare nessun compagno, il suo passaggio lungo è troppo potente.

39′

Alexis Saelemaekers (AC Milan) trova spazio in area per la conlcusione ma il suo tiro termina alle stelle.

38′

Adrien Rabiot (AC Milan) prova a creare qualcosa ma mette troppa forza nel passaggio.

35′

1 – 0

Youssouf Fofana gioca palla a Pervis Estupinan (AC Milan) che con rapidità controlla il passaggio e segna calciando verso l’incrocio di sinistra! Il portiere non ci è arrivato. 1:0!

34′

Henrikh Mkhitaryan (Inter) supera la difesa con facilità ma una volta arrivato a tu per tu col portiere non riesce a segnare, Mike Maignan è bravo ad intuire e parare il tiro diretto al centro.

33′

Luka Modric (AC Milan) fa un promettente passaggio filtrante, ma la difesa essendo attenta, intercetta la palla.

32′

Piotr Zielinski (Inter) è entrato con troppa irruenza sul suo avversario e Daniele Doveri fischia fallo.

29′

Mike Maignan esce bene ed intercetta il passaggio lungo di Nicolo Barella (Inter).

28′

Federico Dimarco (Inter) batte l’angolo conseguente che viene però allontanato.

24′

Ange-Yoan Bonny (Inter) scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

21′

Federico Dimarco (Inter) va al tiro dalla distanza ma il pallone esce non di poco sopra la traversa.

20′

Pervis Estupinan (AC Milan) atterra un avversario. Daniele Doveri è a due passi e non può far altro che fischiare fallo.

18′

Fikayo Tomori (AC Milan) sembra essersi ripreso e rientra quindi in gioco.

16′

Fikayo Tomori (AC Milan) è a terra molto dolorante. L’arbitro ha chiamato lo staff medico, vediamo se sarà in grado di proseguire.

16′

Federico Dimarco (Inter) spreca una buona occasione mandando l’ultimo passaggio dritto nei piedi dei difensori.

14′

Federico Dimarco (Inter) riceve un buon passaggio al limite dell’area, fa partire un tiro da posizione promettente, ma il tiro è ben contrastato dal difensore.

9′

Il traversone di Nicolo Barella (Inter) non trova nessun compagno.

9′

Inter mantiene il possesso palla con passaggi brevi e rapidi uno-due tra i vari giocatori.

7′

Un passaggio di Luis Henrique (Inter) viene intercettato da Mike Maignan e la manovra si interrompe.

3′

Luka Modric (AC Milan) scatta verso il pallone e calcia un missile dal limite verso la porta. Il pallone esce davvero di pochissimo sulla destra.

3′

Adrien Rabiot (AC Milan) taglia tutto il campo col suo traversone ma non riesce a recapitare il passaggio.

1′

La partita è appena cominciata.

I giocatori di Milan daranno il via alla partita.

Milan-Inter, primo tempo: Fofana regala il vantaggio ai rossoneri

Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Milan e Inter. La partita è stata vivace, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare il risultato ci ha pensato Youssouf Fofana al 35’, con un rapido assist per Pervis Estupinan che ha calciato verso l’incrocio sul lato sinistro, sorprendendo il portiere avversario.

L’Inter ha provato a reagire con azioni insistite e tiri dalla distanza, soprattutto con Dimarco, Mkhitaryan e Barella, ma la difesa del Milan e l’ottima prestazione di Maignan hanno mantenuto inviolata la porta. I rossoneri hanno avuto anche un paio di chance per raddoppiare, con Rabiot e Saelemaekers, ma la precisione non è stata sufficiente.

Non sono mancati momenti di intensità e contrasti duri, con alcuni interventi fermati dall’arbitro Doveri, come quello di Zielinski. L’Inter dovrà trovare maggiore incisività nella ripresa per cercare di rimontare, mentre il Milan può gestire con vantaggio minimo un match aperto fino all’ultimo minuto.

Highlights Frosinone-Sampdoria 3-0 (25′ Fiori, 49′ Raimondo, 64′ Corrado)

Highlights Mantova-Juve Stabia 2-0 (21′ Bragantini, 45’+3 Mancuso)

scrivi un articolo sulla gara vinta dal palermo a carraa

Palermo, che cuore! I rosa vincono soffrendo, a Carrara finisce 0 – 1

Gabriele Cavallaro08/03/2026 16:11

ORE 19.13 – FINE DELLA PARTITA.

48′ s.t. – Pohjanpalo conquista un calcio di punizione di vitale importanza.

47′ s.t. – La Carrarese tenta gli ultimi assalti, Palermo arroccato nella propria metà campo.

45′ s.t. – Ammoniti Bani e Finotto per proteste. 6 minuti di recupero

44′ s.t. – Calcio d’angolo per la Carrarese: assalto dei padroni di casa.

43′ s.t. – Ranocchia, in contropiede, trova Pohjanpalo al limite dell’area di rigore. Il finlandese prova la conclusione che, però, è debole. Bleve blocca.

42′ s.t. – Cambi per entrambe le squadre. Nel Palermo esce Palumbo, entra Giovane; nella Carrarese fuori Hasa e Calabrese, dentro Sekulov e Bouah.

41′ s.t. – Contropiede per il Palermo: Pohjanpalo serve Bani che veniva da una corsa a tutto campo. Il numero 13 comunque va alla conclusione respinta da Bleve.

39′ s.t. – Ancora una punizione conquistata da Segre, che fa respirare il Palermo. Ennesima cosa buona del secondo tempo del numero 8.

37′ s.t. – Calcio di punizione battuto da Ranocchia che finisce, dopo un rimpallo, sui piedi di Magnani. Il difensore però non riesce a coordinarsi.

34′ s.t. – Segre lotta come un leone e conquista un calcio di punizione, recuperando un pallone che ormai era della Carrarese.

33′ s.t. – Finisce la gara di Torregrossa nella Carrarese, al suo posto entra Di Stefano.

31′ s.t. – Zuelli trova Zanon con una verticalizzazione precisissima, ma l’esterno della Carrarese spara alto tutto solo davanti a Joronen.

30′ s.t. – La Carrarese prova a imbastire un’altra azione pericolosa, ma Hasa e Rouhi non si intendono e il Palermo guadagna una rimessa laterale.

27′ s.t. – Bereszyński sventa un’azione potenzialmente pericolosa, allontanando in rimessa laterale un pallone rimasto vagante in area dopo una sponda di Finotto.

25′ s.t. – Nell’azione successiva pericolosissima la Carrarese: Finotto supera Magnani con un tunnel in area di rigore ed è provvidenziale Joronen in uscita.

23′ s.t. – Clamorosa occasione per il Palermo: Ranocchia, da calcio d’angolo, trova Ceccaroni che prima colpisce di testa sulla schiena di un avversario e poi, con la punta del piede, costringe Bleve a un miracolo che salva il risultato.

22′ s.t. – Ranocchia prova a conclusione con il sinistro a giro, ma la palla termina larga alla destra di Bleve.

21′ s.t. – Cambi nella Carrarese: fuori Melegoni e Belloni, dentro Rubino e Rouhi.

20′ s.t. – Bereszyński lotta vicino alla bandierina contro due avversari e guadagna una rimessa laterale importantissimo: più di questo non poteva fare.

19′ s.t. – Quarto cambio nel Palermo: fuori Le Douaron, dentro Johnsen.

17′ s.t. – Palumbo prova a scappare via a Calabrese, che in scivolata frena il numero 5.

15′ s.t. – Ranocchia verticalizza per Le Douaron, che arriva però leggermente in ritardo rispetto a Bleve. Il portiere della Carrarese in tuffo fa suo il pallone.

14′ s.t. – Augello e Ceccaroni provano a combinare sulla catena di sinistra, ma la Carrarese riconquista il possesso del pallone.

12′ s.t. – Augello anticipa Zanon e mette in calcio d’angolo, ma l’esterno destro della Carrarese era in fuorigioco.

10′ s.t. – Retropassaggio corto di Magnani per Joronen, che però era fuori dai pali e allontana la minaccia: Finotto si era avventato sulla sfera.

8′ s.t. – Sugli sviluppi, Bani incorna di testa ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa di Bleve.

7′ s.t. – Pohjanpalo in contropiede prova a servire Le Douaron, ma Illanes intercetta in scivolata e la palla termina in calcio d’angolo.

5′ s.t. – Peda non ce la fa. Dopo essere rimasto a terra per un colpo alla caviglia destra, deve alzare bandiera bianca: al suo posto entra Magnani.

3′ s.t. – Bani anticipa Torregrossa e… Joronen. Difensore e portiere non si capiscono e la Carrarese può approfittarne con un tiro dalla bandierina.

1′ s.t. – Possesso palla della Carrarese interrotto da un fischio dell’arbitro Piccinini: Ranocchia era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.

scrivi due brevi articoli sulle gare di serie c finite

SERIE C Girone B

Ternana-Gubbio 0-1

40′ Ghirardello

SERIE C Girone C

Cavese-Picerno 2-0

14′ rig. Orlando, 90+3 fella

trascrivi squadre e punti

1.

Arezzo

Arezzo

28

19

6

3

48:19

29

63

?

P

N

V

V

V

2.

Ascoli

Ascoli

29

17

8

4

50:19

31

59

?

V

V

V

V

N

3.

Ravenna

Ravenna

29

17

6

6

41:26

15

57

?

N

N

V

V

P

4.

Pianese

Pianese

30

10

13

7

31:28

3

43

?

V

N

N

N

V

5.

Ternana

Ternana

0:1

29

13

8

8

36:29

7

42

?

V

P

V

V

V

6.

Campobasso

Campobasso

28

12

8

8

40:34

6

42

?

V

V

V

P

P

7.

Gubbio

Gubbio

1:0

29

10

12

7

25:21

4

42

?

V

V

P

N

V

8.

Pineto

Pineto

29

11

9

9

37:36

1

42

?

P

V

V

P

P

9.

Juventus U23

Juventus U23

29

12

6

11

35:34

1

42

?

P

V

P

P

V

10.

Vis Pesaro

Vis Pesaro

29

9

12

8

31:29

2

39

?

V

V

N

N

P

11.

Livorno

Livorno

30

10

6

14

31:42

-11

36

?

N

P

N

V

P

12.

Forlì

Forlì

29

9

7

13

36:42

-6

34

?

N

P

V

P

N

13.

Carpi

Carpi

30

8

9

13

27:38

-11

33

?

N

P

P

V

N

14.

Guidonia

Guidonia

29

7

11

11

24:28

-4

32

?

P

P

P

N

N

15.

Torres

Torres

30

5

14

11

25:38

-13

29

?

N

V

P

N

V

16.

Sambenedettese

Sambenedettese

30

6

10

14

24:32

-8

28

?

V

P

N

P

P

17.

Perugia

Perugia

28

6

9

13

28:35

-7

27

?

V

P

N

P

V

18.

Bra

Bra

29

5

11

13

31:43

-12

26

?

P

N

P

P

N

19.

Pontedera

Pontedera

28

3

9

16

23:50

-27

18

?

P

N

P

N

P

20.

Rimini

Rimini

0

0

0

0

0:0

0

0

Ecco la classifica con solo squadre e punti:

Arezzo – 63

Ascoli – 59

Ravenna – 57

Pianese – 43

Ternana – 42

Campobasso – 42

Gubbio – 42

Pineto – 42

Juventus U23 – 42

Vis Pesaro – 39

Livorno – 36

Forlì – 34

Carpi – 33

Guidonia – 32

Torres – 29

Sambenedettese – 28

Perugia – 27

Bra – 26

Pontedera – 18

Rimini – 0