Serie A: l’Inter non sbaglia, Zalewski e Asllani affondano il Torino 0-2. La classifica aggiornata

Termina il march di Serie A tra Torino e Inter. Nel primo tempo, una rete di Zalewski permette all’Inter di andare a riposo sul risultato di 0-1. Dopo la sospensione della partita nei primi minuti di gioco per via della caduta di un tifoso dagli spalti, le cui condizioni per fortuna sarebbero stabili, i nerazzurri sbloccano il match al 14′ grazie all’ex Roma, che si libera perfettamente dalla marcatura avversaria e batte Milinkovic con un tiro imparabile. I granata provano a reagire, ma gli uomini di Inzaghi mostrano solidità. Tuttavia, a ridosso della fine del primo tempo, la gara viene interrotta nuovamente, stavolta per le forti precipitazioni che impediscono al pallone di rotolare normalmente. Nella ripresa, i nerazzurri sono bravi a gestire e a trovare il gol del raddoppio con Asllani che su rigore trasforma.

CLASSIFICA

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Juventus – 64

Lazio – 64

Roma – 63

Bologna – 62

Milan – 60

Fiorentina – 59

Como – 48

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 23

Monza – 15