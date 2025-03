Serie A: l’Atalanta domina all’Allianz Stadium, Juventus affondata 0-4. La classifica aggiornata

Termina il match valevole per il campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta con inizio ore 20.45. Partita divertente fin dai primi momenti di gioco. Non sono grandissime le occasioni a favore di entrambe le squadra, ma comunque i capovolgimenti di fronte non mancano. A sbloccare la gara è Retegui: Sozza, arbitro della sfida, vede un tocco di mano in area juventina da parte di McKenny e fischia calcio di rigore, si presenta il 32 che dagli 11 metri è implacabile. All’intervallo è 0-1.

Nella ripresa l’Atalanta accelera e dilaga. Il raddoppio arriva al 46′ con la rete di De Roon che indirizza il secondo tempo, con la Juventus che subisce il colpo. La dea trova la terza rete con un destro angolato di Zappacosta che non lascia scampo a Di Gregorio. A chiuderla è la magia all’80’ di Lookman.

CLASSIFICA

Inter – 61

Napoli – 60

Atalanta – 58

Juventus – 52

Lazio – 50

Bologna – 50

Roma – 46

Fiorentina – 45

Milan – 44

Udinese – 39

Torino – 35

Genoa – 32

Como – 29

Cagliari – 26

Verona – 26

Lecce – 25

Parma – 24

Empoli – 22

Venezia – 19

Monza – 14